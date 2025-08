Colpaccio dalla Juventus: Friedkin sbloccati dal grande ex

La risposta è definitiva e non lascia spazio a repliche: gli hanno letteralmente sbattuto le porte in faccia

Archiviata la scialba prestazione fornita contro la Reggiana, la Juventus rivolgerà le sue attenzioni alle prossime sedute di allenamento per provare a correggere quegli errori che hanno sporcato in maniera evidente la prestazione dei bianconeri nella prima amichevole. Con ancora le gambe imballate dagli importanti carichi di lavoro impressi da Tudor, la ‘Vecchia Signora’ continua ad interrogarsi sul campo ma anche e soprattutto fuori dal perimetro di gioco.

Non sono poche, infatti, le ‘grane’ di mercato che potrebbero indirizzare la stagione bianconera in modo piuttosto evidente. Del resto i segnali lanciati da Tudor prima e durante l’amichevole contro la Reggiana sono parsi piuttosto inequivocabili. In particolare, la scelta del tecnico croato di non portare neanche in panchina Weah e Douglas Luiz è stato molto più di un semplice avviso ai naviganti. Ripartita dopo la fase di stallo, la trattativa con il Marsiglia per l’esterno americano sta per giungere alle sue battute conclusive. Molto più nebuloso, invece, il futuro del centrocampista brasiliano, ritornato ad allenarsi alla Continassa con tanto di scuse rivolte a tutto lo staff tecnico.

Calciomercato Juventus, maxi intreccio con Mourinho e i Friedkin: cosa sta succedendo

Confermare come Douglas Luiz venga considerato ormai un esubero dalla Juventus sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. In una storia dal finale ancora tutto da scrivere, però, l’indiscrezione lanciata da Football Italia non è sicuramente passata inosservata. Secondo quanto riferito, il Fenerbahçe – da tempo sulle tracce del brasiliano della Juventus – sarebbero stati pronti a mettere sul piatto un prestito con potenziale obbligo d’acquisto.

Dopo i primi contatti esplorativi, però, l’entourage del centrocampista ha deciso di chiudere le porte in faccia alla destinazione turca, non considerandola una priorità. Una presa di posizione forte e decisa che, a meno di nuovi colpi di scena, ha contribuito a far sfumare in maniera ormai definitiva l’ipotesi di un trasferimento di Douglas Luiz al Fenerbahçe.

In prima linea, come noto, resta sempre l’opzione Premier League: la destinazione preferita dal ragazzo sarebbe il Nottingham Forest, che però non ha ancora formulato proposte concrete con cui convincere la Juventus. Sullo sfondo resta comunque anche l’Everton dei Friedkin, da sempre molto attenti alla situazione legata all’ex Aston Villa. In un modo o nell’altro, dunque, il cerchio sta per chiudersi in maniera definitiva.