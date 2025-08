Bomba rossonera e addio Roma: Massara trema sul serio

In entrata e in uscita, i giallorossi vogliono continuare a ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Ecco gli ultimi dettagli

La fase di rodaggio della nuova Roma di Gasperini procede in modo piuttosto spedito. Al netto dei due infortuni rimediati prima da Ndicka e poi da Soulé, il tecnico giallorosso può essere assolutamente soddisfatto dell’esito dell’amichevole disputata contro il Lens nel quale si sono evidenziati non pochi progressi in fase di recupero palla e per quanto riguarda la fluidità di manovra. Il mercato in entrata dei giallorossi, però, non è ancora finito.

Benché un ruolo importante da qui fino al termine della sessione estiva di calciomercato sarà ricoperto (anche) dalle cessioni che Massara riuscirà a capitalizzare, l’area tecnica dei capitolini non perde di vista quegli obiettivi cerchiati ormai da giorni nei suoi dossier. Dopo aver ufficializzato Ghilardi, la attenzioni della Roma sono rivolte principalmente su due diversi reparti: un jolly a centrocampo dalle caratteristiche sui generis e un attaccante, il tutto monitorando l’evolversi della situazione Dovbyk. Come noto, un nome che intriga particolarmente gli uomini mercato della Roma risponde al nome di Claudio Echeverri, al centro di un vero e proprio intrigo di calciomercato.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Echeverri: nuovo colpo di scena

Dopo aver incassato segnali importanti dal ragazzo, la Roma sta provando a sbloccare la fase di stallo della trattativa con il Manchester City. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che i Citizens non vogliono perdere il controllo sul giocatore e quindi nicchiano all’eventualità di imbastire la trattativa in prestito con diritto di riscatto.

Sul giocatore c’è da tempo il Girona, destinazione che però sembrerebbe non intrigare più di tanto Echeverri. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito da esteemedkompany, infatti, anche Bayer Leverkusen, Siviglia e Real Betis avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per capire se – ed eventualmente lungo quali direzioni – poter imbastire una trattativa a sorpresa con il Manchester City riuscendo a beffare sia il Girona che la Roma.

Uno scenario – quello legato al futuro di Echeverri – ancora tutto in divenire anche se a scrivere la parola fine in un senso o nell’altro, come si legge, sarà la decisione di Pep Guardiola. Verdetto che, ribadiamolo, non ancora arrivato, sta rendendo sempre più appassionante la corsa al classe 2006. Staremo a vedere cosa succederà: la Roma è assolutamente in corsa ma gli ostacoli alla definizione dell’affare non mancano.