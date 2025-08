Calciomercato Roma, valzer delle punte e svolta in mediana: le news di sabato 2 agosto

Dalle entrate alle uscite, i giallorossi non perdono altro tempo e vogliono imprimere l’accelerata decisiva: ecco cosa sta succedendo

Dopo essere arrivato a Roma nella giornata di ieri, Ghilardi si è sottoposto alle visite mediche di rito: l’ufficialità dell’accordo con i giallorossi è attesa in giornata. Nel mentre, Massara sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di altre soluzioni interessanti con cui rinforzare l’organico a disposizione di Gasperini; il tutto senza tralasciare il discorso legato al centrocampo che sia in entrata che in uscita continua ad essere un reparto sotto la lente di ingrandimento di Massara. Ecco tutte le notizie di mercato di sabato 2 agosto 2025:

Ore 9:01 – Non convocato per la gara contro il Lens Dybala: il giocatore viaggia comunque con la squadra per proseguire un lavoro specifico. Pellegrini invece rimane a Roma per continuare a lavorare.

Ore 9:00 – Ufficiale, Ghilardi è un nuovo giocatore della Roma. In questo istante è arrivato il comunicato del club giallorosso. Maglia 87, ha firmato fino al 2030!

Ore 8:57 – Alla Roma piace Haidara del Lipsia: la richiesta per il centrocampista è di 20 milioni di euro secondo La Gazzetta dello Sport.

Ore 8:20 – Alla ricerca di un attaccante, i giallorossi hanno messo nel mirino Nene Dorgeles del Salisburgo. Affare in prestito con diritto di riscatto. La valutazione è di 20 milioni di euro. Sullo sfondo Fabio Silva.

Ore 8:16 – Secondo Repubblica niente scambio con la Juventus: Cristante dovrebbe rimanere alla Roma. Qui i dettagli.