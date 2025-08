‘Scambio’, casa e Chiesa: il ritorno scuote la Serie A

Il futuro del calciatore del Liverpool chiama direttamente in causa alcune big italiane: la situazione

Rispetto a qualche settimana fa, quando aveva palesato a chiare lettere il desiderio di continuare la sua esperienza con la maglia del Liverpool, diversi tasselli sono cambiati sul fronte Chiesa. Dopo una stagione nella quale è riuscito a totalizzare per il rotto della cuffia le presenze minime stagionali grazie alle quali ottenere la medaglia per la vittoria del titolo, il figlio d’arte si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Il rischio di un’altra stagione nel dimenticatoio delle scelte di Slot è concreto anche perché nel frattempo i Reds continuano a rafforzarsi grazie ad una campagna trasferimenti scintillante. Gattuso ha riaperto le porte della Nazionale all’ex jolly offensivo della Juventus che, però, non può permettersi passi falsi.

Anche per questo il figlio d’arte si è preso del tempo per valutare il da farsi, consapevole dell’importanza della decisione e conscio del fatto che sul finire della sessione di calciomercato si possano schiudere occasioni interessanti. Non che al Liverpool occorra cederlo per una questione economica, sia chiaro; tuttavia, le chances di imbastire una trattativa in prestito con diritto di riscatto potrebbero comunque aumentare all’approssimarsi della chiusura del mercato estivo.

Chiesa di nuovo in Serie A: ecco come stanno le cose

Il richiamo della Seria non può passare inosservato. Conte lo stima e il Napoli, dopo aver perso il duello con il Nottingham Forest per Ndoye, potrebbe essere stuzzicato all’idea di rilanciare il talentuoso esterno offensivo. L’Atalanta lo ha preso in considerazione per l’eventuale post Lookman ma almeno per il momento non sembrano esserci le condizioni per approfondire i discorsi. Proprio il riferimento all’attaccante della ‘Dea’, però, permette di spostare il focus sulle nuove possibili mosse dei nerazzurri.

Laddove gli orobici dovessero continuare a far muro per Lookman, infatti, il profilo di Chiesa potrebbe ritornare d’attualità per l’Inter che ne aveva già valutato l’acquisto ai tempi della rottura tra il giocatore e la Juventus, prima che il Liverpool facesse saltare il banco. A distanza di poco meno di 12 mesi, diverse cose sono cambiate; inalterato, però, è rimasto il gradimento di Marotta e dell’area tecnica nerazzurra per il ragazzo. A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’ che spiega come il nome più caldo – se dovesse sfumare la trattativa con l’Atalanta – sia quello di Nkunku per il quale, però, il Chelsea non sarebbe disposto a scendere al sotto della soglia dei 35 milioni di euro.

Ed ecco, dunque, che la soluzione Chiesa può completare un mosaico ancora tutto da costruire. Il Liverpool non vorrebbe mettere a bilancio una minusvalenza ma potrebbe aprire al prestito; l’ingaggio del calciatore rappresenta comunque un tema di non poco conte. Bypassabile, però, se l’esterno entrasse nell’ordine di idee di rimettersi in gioco in Serie A. Atalanta e Inter, intrecci a non finire: colpo d’ala nerazzurro.