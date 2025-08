LIVE | Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: non solo Dovbyk – Le news di lunedì 4 agosto

Calciomercato Roma, mentre è iniziata la seconda parte del ritiro in Inghilterra Massara assesta gli ultimi colpi per Gasperini

La seconda parte del ritiro della Roma ha preso il via in Inghilterra dove verranno disputate due amichevoli con l’Aston Villa e con l’Everton, altro club di proprietà dei Friedkin. Nel frattempo però continua il lavoro di Massara che deve completare la rosa a disposizione di Gasperini.

In questo momento i riflettori sono puntati sull’esterno d’attacco con la corsa a tre tra Echeverry, Nene e Fabio Silva.

08:53: Echeverri ha detto sì alla Roma: adesso Massara tratta col City. Ecco quello che sta succedendo.

08:10 Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, la Roma continua a lavorare anche per un possibile cambio in attacco, dove Dovbyk non convince: in caso di offerta congrua potrebbe partire, con Krstovic come possibile sostituto.