Offerta ufficiale e firma con la Roma: comunicazione già arrivata

Calciomercato Roma, offerta ufficiale e risposta immediata per la firma giallorossa: Massara e colleghi sanno già tutto.

Continuano i lavori di rifondazione e costruzione in quel di Trigoria, dove Massara e colleghi risultano impegnati costantemente nel non banale incarico di accontentare Gasperini. L’obiettivo, come noto, resta quello della consegna nelle mani del nuovo tecnico di una rosa in grado di rispettare le visioni e gli aneliti dell’ex Atalanta, le cui idee e principi sono stati già intravisti in questa parentesi estiva fatta di amichevoli e carichi di lavoro.

Le recenti dichiarazioni dello stesso Gasp lasciano intendere come ci sia ancora diversa strada da percorrere affinché la rosa possa dirsi completata e coerente con le sue visioni, proprio mentre in parallelo ai piani alti di Trigoria si conduce una fase di valutazioni e interventi mirati al plasmare le zone di campo maggiormente necessitanti di migliorie.

Tra queste, ovviamente, resta scoperta quella dell’attacco, dove ci si attende almeno un volto nuovo alle spalle del numero 9. Non solo, infatti, la questione Dovbyk, ma anche l’esigenza di garantire a Gasperini almeno un altro eclettico e qualitativo trequartista, sta rappresentando motivo di attenzione costante per dirigenza e società.

Calciomercato Roma, offerta per Eguinaldo: lo Shakthar chiede 15 milioni

La posizione di Dovbyk, come noto, resta in bilico, alla luce di una possibile uscita, che la Roma avallerebbe solamente in caso di un’offerta ritenuta congrua con il valore del calciatore e con la cifra sborsata nelle casse del Girona esattamente un anno fa. Intanto, per la zona offensiva precedente la tassella del bomber, arrivano aggiornamenti di non poco conto da parte delle penne di TuttoMercatoWeb.

La giornata odierna, su tale fronte, aveva già regalato importanti notizie, con i recenti interessi per George del Chelsea. Senza dimenticare del ‘solito’ Echeverri, adesso, va segnalata anche la questione riguardante Eguinaldo, esterno sinistro a piede invertito in grado di ricoprire, all’occorrenza, anche il ruolo di trequartista o seconda punta. Classe 2004, rappresenta squisitamente il profilo ricercato dalla Roma in questa fase.

Sulle sue tracce si era segnalato anche il Bologna, che però non ne è pienamente convinto per motivi legati all’età e al ruolo che avrebbe nei dettami tattici di Italiano. La Roma, intanto, avrebbe già mandato un’offerta ufficiale allo Shakthar Donetsk, ritenuta non sufficiente rispetto alla valutazione che ne fanno gli ucraini. Portare in un nuovo club Eguinaldo, infatti, significa ad oggi sborsare una cifra di 15 milioni di euro.