LIVE | Calciomercato Roma, blitz per Echeverri: le mosse per la mediana – Le news di martedì 5 agosto

Per non perdere nulla sulle mosse dei giallorossi e sui piani di Massara per rinforzare l’organico: ecco cosa sta succedendo

Un colpo dopo l’altro. Ufficializzato Ghilardi, la Roma è ora al lavoro per imprimere l’accelerata decisiva alle altre trattative. Per il reparto offensivo il nome on fire, come noto, è quello di Claudio Echeverri. Si cerca l’intesa con il City che non vuole perdere il controllo sul cartellino dell’argentino: Massara è pronto al rilancio. Intanto, la candidatura di Ziolkowski del Legia continua a riscuotere non pochi consensi senza trascurare i possibili intrecci con la Juve soprattutto per la mediana. Segui con noi tutte le notizie e le indiscrezioni di martedì 5 agosto:

09:31 Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma non avrebbe mollato la presa per McKennie, pronta a capire gli eventuali margini di manovra.

08:40 – Prestito con diritto di riscatto fissato a 33 milioni e controriscatto da 40 milioni a favore del City: questa l’ultima offerta che, secondo il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe fatto recapitare ai Citizens per Echeverri.