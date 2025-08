Rilancio stellare della Roma: 33 milioni complessivi

La trattativa è sempre più rovente con i giallorossi che non vogliono perdere tempo: la svolta si è già materializzata

Sono giorni che definire frenetici in casa Roma sarebbe solo un eufemismo. In campo, dove il lavoro di Gasperini ha già fatto maturare i suoi frutti nelle prime amichevoli pre-season, ma anche in sede di calciomercato. L’arrivo di Ghilardi – profilo espressamente chiesto dal tecnico di Grugliasco – ne amplia il ventaglio di possibili soluzioni. I fari sono ora puntati sulle nuove possibili manovre.

Per il centrocampo, dove la Roma continua a monitorare la situazione riguardante Amadou Haidara, legata al Lipsia da un contratto in scadenza nel 2026, ma non solo. Un altro nome finito in tempi e in modi diversi in orbita Roma è quello di Mckennie che, come ribadito dal Corriere dello Sport, potrebbe ritornare prepotentemente in auge dopo il mancato accordo per il rinnovo contrattuale con la Juventus. Senza trascurare il nome di Ziolkowski per la difesa, le attenzioni di Massara sono poi concentrate anche nel reparto offensivo per puntellare il quale si stanno vagliando diversi nomi.

Se non dovesse partire Dovbyk, l’obiettivo dei giallorossi sarebbe quello di rinforzare la rosa con un calciatore polivalente, estroso e imprevedibile oltre che capace di saltare l’uomo con una certa continuità. La strada, insomma, porta a Claudio Echeverri i cui messaggi social inviati negli ultimi giorni non sono affatto passati inosservati. Il talentuoso attaccante del Manchester City, intanto, ha ribadito il suo no all’ipotesi di un trasferimento al Girona, soluzione privilegiata dai Citizens.

Calciomercato Roma, sprint per il jolly offensivo: all-in di Massara

Che ad Echeverri stuzzichi e non poco la possibilità di giocare con i suoi amici Dybala e Soulé è ormai un punto fermo. Forte dell’apertura convinta incassata dal ragazzo, Massara sta lavorando ai fianchi del Manchester City per riuscire a trovare l’incastro vincente. Dal canto suo, ribadiamolo, Guardiola non ha alcuna intenzione di perdere il controllo su un calciatore sul quale intende puntare nel medio periodo.

Perimetrato lungo questo paletti, l’assalto della Roma è entrato nella sua fase più calda. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, lavorando sulla doppia formula del prestito con opzione di riscatto e controriscatto a favore del City, i giallorossi avrebbero rilanciato dagli iniziali 25 milioni mettendo sul piatto 33 milioni per il riscatto con l’eventuale controriscatto fissato a 40 milioni.

Una presa di posizione importante quella di Massara che, però, non vede ancora il traguardo vicino. Anche per questo i capitolini continuano a tenere aperti i canali per Dorgeles e Fabio Silva, piste comunque meno calde rispetto a quella che porterebbe ad Echeverri.