Calciomercato Roma, l’agente è in Italia: ex respinto e firma più vicina – ASRL

Calciomercato Roma, l’agente è in Italia. Respinta l’offerta dell’ex e firma più vicina. Ecco la situazione delle ultime ore

In ritiro in Inghilterra, la Roma sta lavorando per cercare di essere pronta, nel miglior modo possibile, alla prima di campionato in programma sabato 23 agosto in casa contro il Bologna.

Una stagione con un allenatore nuovo ed esigente, lo abbiamo capito: Gasperini infatti ha detto chiaramente che la società è indietro sul mercato ed è per tale motivo che, Massara, sta cercando in tutti i modi di accelerare. Non semplice, le trattative sono sempre complicate soprattutto quando sono alla fase finale, quando rimangono gli ultimi dettagli da limare. Però, la Roma, vuole fare sul serio. Almeno per Jan Ziolkowski, difensore polacco del Legia Varsavia, che i giallorossi vogliono portare presto a Trigoria. Intanto, qui, potete leggere il profilo del calciatore.

Calciomercato Roma, l’agente di Ziolkowski è in Italia

C’è voglia di chiudere, quindi, anche in breve tempo. E secondo le informazioni che in esclusiva ha raccolto Asromalive.it, un collaboratore dell’agenzia che cura gli interessi del polacco da ieri è a Roma. Il difensore, inoltre, ha anche respinto l’offerta del Lione. Ma non è solo questo.

L’agente del calciatore, oggi, è arrivato a Milano di rientro da Madrid. E non è del tutto escluso, insomma, un possibile incontro. O nella città lombarda oppure a Roma. Anche se, visto che Massara pomeriggio dovrebbe essere in Inghilterra, il colloquio potrebbe anche essere telefonico. Un’accelerazione improvvisa, quindi, che potrebbe portare alla chiusura dell’affare nel corso delle prossime ore. Vedremo, intanto – ma questa non è una novità – il giovane difensore un passo importante lo ha fatto: vuole solo la Roma, e tutti si aspettano che si possa chiudere nel minor tempo possibile. Si accende, quindi, la situazione di mercato.