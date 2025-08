Kolo Muani di nuovo alla Juve: scambio con una giovane promessa

Svolta a sorpresa nei dialoghi tra i bianconeri e il Psg per l’attaccante francese: la contropartita richiesta dai parigini

Uno dei temi più scottanti della già di per sé roventa estate di mercato della Juventus riguarda sicuramente il futuro di Randal Kolo Muani. Nonostante l’attaccante francese abbia espresso a chiare lettere il desiderio di continuare la sua esperienza all’ombra della Mole, al momento continua a permanere una certa distanza tra la richiesta del Psg e l’offerta messa sul piatto da Comolli.

Non solo sulla formula – i neo Campioni d’Europa spingono per una cessione a titolo definitivo o al massimo ad un prestito con obbligo facilmente raggiungibile, opzioni sulle quali la Juve nicchia – ma anche sulla valutazione complessiva dell’ex bomber dell’Eintracht Francoforte. I parigini non si discostano infatti dal muro dei 55-60 milioni mentre la ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe andare oltre un esborso da 40 milioni. La trattativa non è sfumata ma si preannuncia lunga e complessa anche perché va prima risolto il nodo Vlahovic: qualora il serbo non dovesse partire, l’assalto decisivo a Kolo Muani diventerebbe una vera e propria chimera.

Calciomercato Juventus, la risposta del Psg per Kolo Muani: scambio sul piatto

Le parti, intanto, continuano a dialogare per provare a venirsi incontro chiudendo definitivamente il cerchio. E chissà che alla fine a far saltare il banco possa essere uno scambio per certi aspetti a sorpresa. Ipotesi – quest’ultima – suggerita da Luca Momblano nel corso della diretta di Juventibus su Twitch.

Secondo Momblano, infatti, nel tentativo di sbloccare l’impasse nella trattativa per Kolo Muani, il Psg avrebbe contro rilanciato chiedendo alla Juventus di inserire nell’affare il cartellino di Francisco Baridó, fantasista argentino classe 2008 che nell’ultima stagione ha messo in mostra tutte le sue qualità nell’Under 17 bianconera. Un prospetto dal sicuro avvenire a proposito del quale – non a caso – la ‘Vecchia Signora’ sta già lavorare per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Trequartista estroso in grado di svariare su tutto il fronte offensivo con personalità ed intelligenza tattica, Baridó avrebbe dunque calamitato l’attenzione proprio della compagine transalpina, negli ultimi anni molto attento alla valorizzazione di giovani prospetti. Di seguito, la posizione di Momblano sull’argomento: “Il Psg ha avanzato una proposta alla Juventus vista la distanza di valutazione che c’è al momento per Kolo Muani con l’inserimento nella trattativa di Baridó: non sono a conoscenza della risposta dei bianconeri”.