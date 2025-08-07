Calciomercato Roma, rinforzo in difesa dopo la batosta: accordo e firma

Calciomercato Roma, rinforzo in difesa dopo la batosta di ieri sera. Accordo trovato e firma. Ecco quando arriva nella Capitale

Sarà il sesto acquisto della Roma. Quello che dovrà cercare di mettere a posto qualcosa, quello che permetterà anche a pensare a qualche uscita. Sì, perché il mercato è in fermento dentro i giallorossi e dopo la sconfitta di ieri contro l’Aston Villa è evidente che la squadra sia ancora indietro.

C’è anche la data della firma che non sarà comunque imminente: se l’accordo è già stato trovato, almeno la parte grossa dello stesso, ci sono da limare alcuni dettagli. Niente di serie, tutto a posto. Ma si sa, anche quelle operazioni che sono tutt’altro che difficili o che fanno girare fior di milioni, hanno bisogno di tempo per mettere tutto a posto.

Calciomercato Roma, arriva Ziolkowski

Comunque: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la Roma ha trovato l’accordo per Ziolkowski. L’agente, che ieri era in Italia, come vi abbiamo riportato in esclusiva noi di Asromalive.it ha messo a posto tutto quello che c’era da sistemare con la Roma. E lo Slavia, proprietaria del cartellino del giocatore, ha accettato di fatto i 6milioni di euro più 1,5 di bonus che Massara ha messo sul piatto per il calciatore ventenne. Sì, ci sono come detto prima da limare alcune questione, ma sul fatto che l’affare andrà in porto in breve tempo non ci sono dubbi e non ce ne saranno.

Ma quando arriva il difensore? Sempre secondo il quotidiano rosa la prossima settimana dovrebbe essere nella Capitale. In questi giorni la sua squadra giocherà i preliminare in Europa – anche il 14 agosto – e poi dovrebbe essere libero di salutare a di approdare alla corte di Gasperini.

Questo, come detto, permette a Massara di pensare anche a delle uscite in difesa: ci sono due nomi che potrebbero essere agli sgoccioli della loro avventura romana. Parliamo di Kumbulla, per il quale il club avrebbe aperto al prestito, e di Hermoso, che nonostante si sia presentato bene in ritiro, rimane sempre sul mercato.