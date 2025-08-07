Dovbyk supera Vlahovic: incasso lampo per la Roma

L’ultima indiscrezione che rimbalza dalla Spagna chiama in causa in maniera importante il futuro dell’attaccante giallorosso: le ultime

Momento di cruciale importanza del mercato della Roma. Dopo aver ormai definito in tutti i suoi aspetti la trattativa per Jan Ziolkowski, l’area tecnica giallorossa vuole stringere i tempi per rinforzare gli altri due reparti attesi da un nuovo, inevitabile restyling. Oltre alla manovre riguardanti il centrocampo, infatti, da segnalare soprattutto quanto potrebbe ancora succedere in attacco dopo l’arrivo di Evan Ferguson.

Il futuro di Artem Dovbyk, infatti, continua ad essere un tema importante di discussione. L’attaccante ucraino, all’indirizzo del quale Gasperini ha lanciato dei messaggi inequivocabili, potrebbe indirizzare il mercato della Roma in una direzione ben precisa, scandendone i tempi delle prossime mosse.

Un’offerta da almeno 35 milioni di euro spianerebbe la strada alla cessione del bomber giallorosso, accostato senza troppo convinzione (tra le altre) anche a Milan e Juventus. Proprio con i bianconeri, però, la Roma potrebbe dar vita ad un interessante fraseggio che chiama in causa anche l’Atletico Madrid, alla ricerca di un centravanti nel caso in cui si creassero i presupposti propizi per la partenza di Sorloth.

Calciomercato Roma, Vlahovic-Dovbyk: bomba dalla Spagna

L’attaccante norvegese, per il quale la Roma aveva mosso dei passi concreti prima di dirottare le sue attenzioni su Dovbyk, è reduce da una stagione da comprimario. Impiegato soprattutto a gara in corso o comunque in competizioni secondarie, il classe ’95 può essere uno dei grandi sacrificati dell’Atletico Madrid per finanziare i prossimi acquisti.

Ed è a quest’altezza le mosse dei Colchoneros potrebbero incrociarsi in maniera importante con quelle dei club di Serie A. Nella lista dei desideri dei madrileni, infatti, ci sarebbero proprio Dovbyk e Vlahovic. Ricordiamo che l’attaccante giallorosso ha calamitato consensi soprattutto in casa Villarreal ma, secondo quanto riferito da El Gol Digital, la candidatura dell’Atletico non sarebbe affatto da escludere. Un discorso simile può essere fatto per il bomber della Juve per il quale, però, è il Milan il club che continua a vigilare con più attenzione.

Ecco perché, allo stato attuale della situazione, sarebbe proprio Dovbyk uno dei candidati principali a volare alla corte di Simeone in caso di partenza di Sorloth con Vlahovic eventuale alternativa. Incrocio solo ipotetico o destinato a dar vita a sbocchi concreti? Ai posteri l’ardua sentenza.