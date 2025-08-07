Roma e Milan, Sesko libera Hojlund: accordo totale

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità in sede di calciomercato.

Dopo solo vittorie, di fatto, la Roma di Gian Piero Gasperini ha rimediato il suo primo ko di questo precampionato. Nella serata di ieri, infatti, i giallorossi sono stati travolti per 4-0 dall’Aston Villa di Unai Emery. I capitolini non sono proprio entrati in campo, visto che al 17′ erano già sotto di due gol.

Tuttavia, nonostante il duro ko, Gian Piero Gasperini ha sottolineato alcuni aspetti positivi. Oltre a fare i complimenti all’Aston Villa, infatti, il tecnico natio di Grugliasco ha ribadito le buone prestazioni dei vari Cherubini e Elynaoui. Archiviato il match contro i ‘Villans’, dunque, i giallorossi sono attesi da una sfida contro un’altra squadra inglese.

Sabato prossimo, infatti, la Roma giocherà un gara ‘in famiglia’, visto il match contro l’Everton (ovvero la seconda squadra di proprietà della famiglia Friedkin). Nel frattempo, però, in casa giallorossa bisogna registrare delle grosse novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, assist importante per Gasperini dalla Premier: ecco le ultime

Come riportato sul proprio profilo di X da Roberto Maida, giornalista e tra i massimi esperti del mondo Roma, l’acquisto di Sesko dal parte del Manchester United riguarda anche la squadra di Gian Piero Gasperini. Con l’arrivo del calciatore sloveno, di fatto, i ‘Red Devils’ metterebbero sul mercato Hojlund.

E la Roma è proprio tra le squadre che stanno monitorando con molta attenzione il futuro del danese. Anche perché Gasperini ha indicato Hojlund come primissimo obiettivo per rinforzare l’attacco. Da sottolineare, però, anche l’interesse del Milan per l’ex calciatore dell’Atalanta.