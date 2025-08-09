LIVE | Calciomercato Roma, 40 milioni per Ndicka e un esubero per Juric – Le news di sabato 9 agosto

Calciomercato Roma, oggi i giallorossi scenderanno in campo in amichevole con l’Everton, ma in primo piano restano le trattative
Dimenticare subito la batosta subita con l’Aston Villa: è la parola d’ordine in vista del match di questo pomeriggio alle 16:00 contro l’Everton, che verrà trasmesso in diretta da DAZN. Gasperini cerca risposte dai suoi uomini. Sul fronte della formazione iniziale, spazio probabile dall’inizio per Ferguson e per l’altro nuovo acquisto Ghilardi dal primo minuto.
Ecco le probabili formazioni
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto. Allenatore: Moyes.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Koné, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
Amichevole a parte, al centro delle chiacchiere, in città come sotto l’ombrellone, c’è il calciomercato. Ecco tutte le trattative che riguardano i giallorossi, ora per ora, mano a mano che arrivano.
Ore 09:51 – Anche Hermoso rimane in uscita dentro la Roma. Il difensore non ha convinto Gasperini. E potrebbe partire a titolo definitivo. Una situazione da monitorare. Intanto, in uscita, c’è sempre Salah-Eddine.
Ore 09:00 – Echeverri è complicato, Eguinaldo si è fatto male. E la Roma punta di nuovo forte su Fabio Silva. Ecco la notizia. Si chiude presto.
Ore 08:35 – Sirene arabe per Ndicka e Koné, di cui la Roma non intende comunque privarsi. Il difensore potrebbe partire in caso di maxi offerta da 40 milioni, ma il calciatore è intenzionato a restare.
Ore 08:30 – Tra gli esuberi della Roma c’è il difensore Kumbulla: il Corriere dello Sport parla di un interessamento dell’Atalanta, con Juric che lo ha già allenato in passato con ottimi risultati.