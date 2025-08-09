Tonali alla Juventus, taglio UFFICIALE: è già in volo

La svolta nella trattativa per il centrocampista del Newcastle e l’ultimo clamoroso colpo di coda: adesso ci sono anche le cifre

Consapevole delle difficoltà di un mercato che per causa di forze maggiore è stato costretto a condurre con il frenato a mano tirato, la Juventus si trova a dover risolvere non pochi problemi. In attacco, dove il tema più caldo della rovente estate bianconera continua ad essere Dusan Vlahovic, ma non solo.

Autentica spada di Damocle dello scacchiere tecnico-tattico della ‘Vecchia Signora’ negli ultimi anni, il centrocampo è uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Comolli ormai da settimane. Le tante voci riguardanti la possibile cessione di Douglas Luiz sono uno specchio piuttosto fedele – sia pure indiretto – della volontà della Juve di dare una sistemata alla zona nevralgica del campo.

Il sogno per la mediana – neanche a dirlo – continua ad essere quel Sandro Tonali accostati in tempi e in modi diversi ai bianconeri. In maniera significativa, negli ultimi giorni si è fatta strada anche l’ipotesi di un maxi scambio che comprenderebbe anche Savona e Vlahovic: un discorso ancora tutto ipotetico che però è una chiara traccia di quali siano le priorità di mercato di Comolli.

Calciomercato Juventus, bomba Tonali: arriva l’ultimo indizio

Una conferma indiretta di questo status quo arriva anche dalle quote dei betting analyst. Come informa AgiproNews, su Sisal il possibile binomio Tonali-Juve si trova infatti a 4 volte la posta. Una quota sicuramente più bassa rispetto a quella circolata fino a qualche settimana fa e che dimostra il revival dell’interesse della ‘Vecchia Signora’ per l’ex baluardo del Milan, in realtà mai ridimensionato del tutto.

La strada per arrivare a Tonali resta comunque assolutamente in salita per la Juventus che, ribadiamolo, non ha ancora formulato un’offerta ufficiale ai Magpies, tutt’altro che disposti a cedere uno dei suoi gioielli. Anche per questo, a meno di clamorosi colpi di coda, Comolli sarà chiamato a virare su altri obiettivi.

A tal proposito, da notare come uno dei calciatori accostati in quota sempre alla compagine di Tudor sia Lorenzo Pellegrini, il cui futuro alla Roma resta un rebus ancora tutto da scrivere. Benché la possibilità di imbastire uno scambio con Mckennie sia stata immediatamente rispedita al mittente dalla Juventus, vedere il capitano della Roma in maglia bianconera ‘paga’ 9 volte la posta. Cifra non banale, ma comunque da prendere in considerazione.