32 milioni per Dovbyk e Roma sbloccata: ‘incontro’ dai Friedkin

Calciomercato Roma, 32 milioni per sbloccare Massara e colleghi con l’uscita di Dovbyk. C’è stato l’incontro in casa Friedkin.

Tanti gli aspetti che continuano a tenere molto elevata l’attenzione degli addetti ai lavori in casa Roma nel corso di questa fase. Come noto, da Massara e colleghi ci si attendono ulteriori interventi, volti ad apportare le necessarie modifiche all’interno di una rosa che Gasperini continua a valutare come perfettibile. Fin qui, a Trigoria hanno fatto ingresso cinque nuovi giocatori, accomunati dal rispettare i tetti salariali giallorossi e, soprattutto, da caratteristiche ben precise individuate e ricercate dal Gasp per il gioco da proporre nella Capitale.

Pur apprezzandone sforzo e impegno, però, Gasperini continua a chiedere qualcosa di più alla società, come emerge dalle dichiarazioni da lui spese nel corso di settimane fatte di mini-ritiri e amichevoli oltralpe. Tra gli aspetti destinati a catalizzare le maggiori attenzioni, resta sicuramente quello relativo alla posizione di Artem Dovbyk. Dopo una centralità che pareva non potergli essere negata, sul futuro dell’ucraino hanno iniziato ad aleggiare voci circa una possibile uscita durante questa campagna acquisti, ad un solo anno dal suo arrivo nella Capitale.

La posizione della Roma, da questo punto di vista, è sempre stata chiarissima e ferma, con Massara e colleghi tutt’altro che indisposti a privarsi dell’ex Girona. La condizione fondamentale, però, resta l’arrivo nelle casse di Trigoria di un’offerta ritenuta congrua e che ben rispetti la valutazione fatta sul giocatore, orientata altresì a non generare alcun tipo di minusvalenza.

Calciomercato Roma, il Leeds e gli emissari per Dovbyk: 32 milioni per sbloccare Krstovic

Proprio sullo scenario Dovbyk, intanto, arrivano da La Gazzetta dello Sport significativi aggiornamenti, relativi altresì all’interesse del neopromosso Leeds per il numero 9 della Roma. Stando a quanto si legge, alcuni emissari della squadra inglese sono stati avvistati al Dickinson Stadium di Liverpool per valutarlo durante l’amichevole con l’Everton.

Dovbyk, che piace anche al West Ham, sarebbe un’alternativa ben più economica di altri giocatori come Rodrigo Muniz del Fulham, per il quale il Leeds si è visto chiedere 55 milioni di euro. Massara e colleghi, per la propria punta, ne chiedono molto meno: nello specifico, la cifra resta quella bastevole ad evitare una minusvalenza, pari a 32 milioni di euro. Da un eventuale incasso, si ricaverebbe la linfa da investire per un volto nuovo in attacco, con il nome di Krstovic che continua a restare in pole, come ricordano anche i recenti aggiornamenti sul suo conto.

Da capire e attendere, dunque, le evoluzioni di tale scenario, con la su citata presenza degli emissari che ben conferma la volontà del Leeds di provare a sondare questo terreno: per ora, nulla di più che una sorta di ‘incontro’ ravvicinato in casa Friedkin, divenuta sede non solo dell’amichevole, ma anche di una perlustrazione più approfondita su un elemento che, al netto delle parole di Gasperini, continua a suscitare perplessità.