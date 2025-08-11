Accordo raggiunto con la Roma: il bomber ha firmato

La clamorosa novità nella corsa dei giallorossi all’attaccante: i dettagli della trattativa

Tra i reparti che la Roma vuole puntellare con innesti mirati, quello offensivo merita una considerazione piuttosto stringente. Tralasciando per il momento il discorso riguardante gli esterni, foriero di sviluppi piuttosto concreti a stretto giro di posta, il focus va ora rivolto alla punta centrale.

Non è un mistero, infatti, come la permanenza di Artem Dovbyk nella Capitale sia tutto tranne che scontata. Nel caso in cui arrivasse un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, Massara si siederebbe al tavolo negoziale ben consapevole di poter trovare una quadra. Del resto, i messaggi lanciati da Gasperini a margine delle ultime amichevoli hanno fatto rumore. La sensazione, cioè, è che l’ex allenatore dell’Atalanta non si strapperebbe i capelli in caso di partenza dell’attaccante ucraino.

Il candidato numero uno per sostituirlo, neanche a dirlo, è quel Nikola Krstovic che ha già avuto modo di lanciare segnali social inequivocabili, aprendo con convinzione all’ipotesi di vestire la maglia della Roma e considerato l’attaccante giusto da integrare con Ferguson.

Calciomercato Roma, da Lecce: “Intesa con l’attaccante, c’è la firma”

Proprio in merito al futuro del bomber classe 2000 emerge un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riferito da PianetaLecce.it, infatti, Krstovic avrebbe firmato in giornata il suo accordo con la Roma, pronto a lasciare la corte di Di Francesco per raggiungere la Capitale.

Un’accelerata improvvisa maturata nelle ultime ore che – stando alla fonte in questione – avrebbe dunque portato alla fumata bianca definitiva tra le parti. Non sono state svelate le cifre dell’operazione che, però, dovrebbero aggirarsi al di sotto della soglia dei 25 milioni di euro di cui si è parlato in tempi e in modi diversi. Di fatto, Corvino aveva accettato i 22 milioni messi sul piatto dal Leeds: tuttavia, a far saltare il banco fu la posizione del ragazzo, la cui priorità è sempre stata la Roma.

Staremo a vedere se – effettivamente – il suo desiderio possa tramutarsi in realtà. Il piano originario della Roma era orientato prima a trovare eventualmente l’accordo per la cessione di Dovbyk e poi dirottare i soldi ricavati dalla cessione dell’ex Roma al Lecce per Krstovic. Dal Salento, però, è rimbalzata con una certa eco l’indiscrezione sopra citata: seguiranno inevitabilmente aggiornamenti.