Sgasata Roma sugli esterni: non solo Sancho, è già nero su bianco

Dalla tentazione che porta al calciatore dello United ad un ritorno di fiamma per i giallorossi: ecco cosa sta succedendo

Impegnata a rinforzare un organico che necessita di ulteriori ritocchi nella scia delle indicazioni fornite da Gasperini, l’area tecnica della Roma sta continuando a lavorare alacremente per imprimere l’accelerata decisiva ai tanti affari ancora in cantiere. In difesa, dove trova conferme granitiche l’anticipazione di Asromalive.it in merito ai dialoghi con il Legia Varsavia per Ziolkowski, ma non solo.

Le ultime ore – di fatto – sono state caratterizzate dai sondaggi concreti effettuati dalla Roma con l’entourage di Sancho. Contatti utili a capire i margini di manovra e soprattutto i costi di un’operazione non proibitiva in maniera assoluta ma comunque onerosa. Il fatto che la Juve abbia un po’ mollato la presa perché imbrigliata dalla mancata cessione di Nico Gonzalez lascia aperti nuovi e intriganti scenari con lo stesso Besiktas intenzionato a ritagliarsi un ruolo tutt’altro che banale. Se Sancho è la tentazione, Massara continua comunque a battere anche altre piste.

L’identikit è ormai noto ai più: esterno dalle spiccate doti offensive in grado di saltare l’uomo con continuità e di creare con costanza i presupposti per la superiorità numerica. Il che sta portando Massara a riannodare i fili del discorso di trattative che – se non proprio accantonate – sembrava che fossero state messe in stand-by.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in corsia: filo diretto con la Liga

A tal proposito, come riferito da Sky Sport, la Roma non ha mollato la presa per Abde Ezzalzouli. In realtà non è la prima volta che il jolly offensivo del Real Betis viene accostato ai capitolini che seguono il ragazzo già da diverse sessioni di calciomercato. Nelle scorse settimane, nel tentativo di tastare il terreno, Massara aveva poi mantenuto vivi i contatti di una pista che non era decollata anche per la folta concorrenza.

Sulle tracce del classe 2001 si era infatti messo il Como che, però, ha preferito dare priorità ai suoi obiettivi. Ecco perché a distanza di tempo la Roma ha deciso di ritornare sui suoi passi, effettuando nuovi sondaggi sull’esterno nativo di Beni Mellal. Che tutto questo possa portare ad un affondo concreto di Massara? Difficile dirlo, almeno nell’immediato. Piuttosto, emerge la volontà del ds giallorosso di non lasciare nulla di intentato. I prossimi giorni contribuiranno – in un modo o nell’altro – a diradare i dubbi che ancora aleggiano: tra sogni e piste più o meno solide, il balletto sugli esterni è appena cominciato.