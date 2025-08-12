Clamoroso Juve, Vlahovic ci mette la firma: la decisione sorprende tutti

La decisione dell’attaccante serbo imprime una direzione particolare alle prossime mosse di Comolli: nessuno se lo sarebbe aspettato

Sempre più ai margini del progetto tecnico della Juventus, Dusan Vlahovic continua a dividere tutto il mondo bianconero. La mancata cessione dell’attaccante serbo blocca le mosse della ‘Vecchia Signora’ che, per riuscire a chiudere le operazioni da tempo agognate, sono ora chiamati a fare di necessità virtù.

Le proposte per il suo numero 9 latitano. Dopo aver rifiutato prime le offerte provenienti dalla Turchia e poi alcuni sondaggi dall’Arabia, l’ex attaccante della Fiorentina era finito nel mirino del Milan. Consapevoli dell’esborso totale di un’operazione tutt’altro che banale, però, i rossoneri hanno messo nel mirino anche altri obiettivi: da qui nasce l’interesse di Tare per Hojlund, profilo per il quale anche la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi. In tutto questo, Vlahovic continua ad essere un corpo avulso dal nuovo progetto tecnico di Tudor oltre che un problema per le casse di ‘Madama’ visto l’ingaggio da 12 milioni e il contratto in scadenza nel 2026.

Calciomercato Juventus, sorpresa Vlahovic: così cambia tutto

La novità di giornata riguarda però la possibile permanenza del serbo all’ombra della Mole indipendentemente dall’arrivo di Randal Kolo Muani. Con l’attaccante francese l’intesa c’è già da tempo; piuttosto vicina anche quella con il Psg, benché l’operazione sia stata portata avanti fino a questo momento dagli intermediari e non ci sia stato un vero e proprio contatto diretto tra i due club.

Ad ogni modo, per l’attaccante francese le parti ragionano su una valutazione complessiva di circa 45 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Come detto, però, se fino a pochi giorni fa il ritorno dell’attaccante francese a Torino sembrava essere strettamente legato alla partenza di Vlahovic, le tessere sono ora cambiate. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante serbo sarebbe anche pronto a vivere una stagione in fondo alle gerarchie di Tudor ricoprendo il ruolo di terza punta dietro a David e Kolo Muani.

Del resto, ventilata in tempi non sospetti, non ha mai realmente preso piede l’ipotesi rescissione consensuale con annessa buonuscita, men che meno se il club acquirente sia il Milan vista la volontà di non rinforzare una diretta concorrente servendole sul piatto d’argentino l’acquisto di un nuovo attaccante. A questo punto, Comolli sarà chiamato ad ottenere da altre cessioni (Savona, Kelly, Douglas Luiz e Miretti su tutti) il tesoretto con cui affondare il colpo in maniera decisa per Kolo Muani.