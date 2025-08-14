Colpo a sorpresa in Serie A: la Roma frega il Napoli

La trattativa chiama in causa non solo i giallorossi ma anche gli Azzurri: la formula è già stata svelata

Intrecci, intrighi e mosse più o meno allo scoperto. Il mercato della Roma è entrato definitivamente nel vivo e nel ping pong di indiscrezioni che continuano a tenere banco in casa giallorossa, nelle ultime ore hanno acquisito consistenza quelle legate al futuro di Bailey. Per il giamaicano dell’Aston Villa è infatti in programma un incontro con l’entourage del calciatore per cominciare ad imbastire i termini di un’operazione alla quale il club di Birmingham ha già aperto nei suoi aspetti essenziali.

Nel frattempo, continuano ad essere vive anche le piste che portano ad Echeverri e Sancho, ma non solo. Oltre a puntellare la batteria di esterni offensivi e ad ascoltare eventuali offerte per Dovbyk (Krstovic resta il profilo più caldo per sostituirlo), Massara guarda anche al centrocampo. In un mosaico che si sta infittendo di tessere con il passare dei giorni, l’identikit monitorato dal club giallorosso sembra piuttosto chiaro: calciatori polivalenti dalle spiccate doti negli inserimenti. Caratteristiche con le quali ad esempio può essere descritta la crescita di Giovanni Fabbian, uno degli ultimi nomi finito nell’agenda del DS della Roma.

Calciomercato Roma, maxi incrocio per Fabbian: risposta immediata

Accostato con molta insistenza soprattutto al Napoli di Antonio Conte, il gioiello di Camposampiero cresciuto nelle giovanili dell’Inter continua a stuzzicare non pochi club in giro per l’Europa. In Serie A, dove per Fabbian si sono mossi gli Azzurri e la Roma, ma anche all’estero visto l’interesse mostrato dal Porto verso il classe 2003.

A fare il punto sulla situazione riguardante Fabbian è stato Matteo Moretto che, ridimensionando il presunto stato avanzato della trattativa tra Napoli e Bologna per il calciatore, ha passato in rassegna proprio i sondaggi esplorativi effettuati dai giallorossi e dai Dragoes, alla ricerca di un profilo dalle caratteristiche del fac totum del Bologna. Di seguito le sue parole: “Fabbian non ci risulta essere un nome così caldo per il Napoli, è un nome che piace ma non lo consideriamo tra le priorità. Negli ultimi giorni Roma e Porto hanno chiesto informazioni ma c’è l’ostacolo Bologna, che ritiene il calciatore importante e lo valuta tanto“.

Moretto ha poi continuato: “Chiaramente se dovesse arrivare un’offerta importante, chiaramente il Bologna la considererebbe ma sicuramente né un prestito né un prestito con diritto. Devono esserci delle condizioni ben precise affinché si valutati una sua cessione: i rossoblu faranno di tutto per trattenere Fabbian“.