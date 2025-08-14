DIRETTA | Calciomercato Roma, Bailey e non solo: le ultime su Dovbyk – Le news del 14 agosto

Le ultime sulle mosse in entrata e in uscita dei giallorossi intenzionati ad accontentare le richieste di Gasperini

Con l’obiettivo di sbloccare i tanti affari in cantiere, dopo un’inevitabile fase interlocutoria il mercato della Roma è entrato nuovamente nel vivo. In attesa di ulteriori risvolti per Bailey, balzato tra i primissimi nomi nella lista dei desideri di Massara, i giallorossi scandagliano anche altre piste. Tra queste, non ha perso quota la tentazione Sancho, resiste anche la candidatura di Abde mentre si continua a lavorare anche per Echeverri. Fronte cessioni: giorni decisivi per il futuro di Dovbyk che piace e non poco soprattutto in Premier League. Segui con noi tutte le trattative e le indiscrezioni di giornata:

09:20 Secondo ‘Il Messaggero’, la Roma si sarebbe convinta ad impostare l’operazione Echeverri con la formula del prestito: staremo a vedere se questo potrà portare ad un’accelerata nella trattativa.

08:40 Stando a ‘La Repubblica’, Dovbyk sarebbe orientato a restare alla Roma; il che, chiaramente, farebbe sfumare in maniera definitiva la pista che porta a Krstovic.

08:25 Relevo – Interesse vivo della Roma per Bailey. Massara vorrebbe impostare l’operazione con l’Aston Villa sulla base di un prestito.

07:57 – Come evidenziato da Matteo Moretto, Alaves, Mallorca e Siviglia monitorano con molto interesse la situazione riguardante Marash Kumbulla: il difensore saluterà la Roma.