DIRETTA | Calciomercato Roma, ore decisive per Sancho e Bailey – Le news del 16 agosto

In entrata e in uscita, i giallorossi sono chiamati a chiudere il cerchio per soddisfare le richieste di Gasperini. Il punto su tutte le trattative

Altro giorno, nuovi round di contatti e di trattative per la Roma che, risolta la questione Koné, punta a definire i nuovi acquisti in tempi brevi con rinomate certezze. Gli affari più caldi portano a Sancho e a Bailey: trovato l’accordo con lo United, i giallorossi aspettano la decisione definitiva dell’ala inglese. C’è ottimismo anche per l’esterno dell’Aston Villa: sia per il primo che per il secondo le prossime ore risulteranno decisive.

Massara punta a sbloccare la telenovela Ziolkowski e lavora anche alle uscite: si aspettano novità concrete per Pellegrini, ma anche la situazione Dovbyk resta un rebus da sciogliere. Segui con noi tutte le indiscrezioni odierne.

08:45 – Dalla Turchia sono ritornati ad accostare con una certa insistenza sia Dovbyk che Pellegrini al Besiktas. Nessuna trattativa concreta, solo sondaggi esplorativi.

08:30 – Bailey non convocato per la sfida contro il Newcastle. Emery fa chiarezza: “Non è disponibile perché è al centro di una trattativa per la cessione: accetteremmo sia una sua permanenza che un suo addio”.