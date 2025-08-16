Dovbyk e Pellegrini volano nella stessa squadra: doppia svolta Roma in arrivo

Al centro di molte voci di mercato, l’attaccante ucraino e il centrocampista giallorosso orientano le prossime mosse

Lasciatasi alle spalle una giornata che definire movimentata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare l’organico a disposizione di Gasperini. La permanenza nella Capitale di Manu Koné voluta fortemente dai Friedkin è un altro importantissimo tassello che si aggiunge al mosaico giallorosso che si appresta ad essere completato dai nuovi acquisti, ma non solo.

E così, mentre le trattative per Sancho e per Bailey sono ormai entrate nel vivo con Massara che spera di chiudere il cerchio in tempi relativamente brevi, in attesa della fumata bianca per Ziolkowski, la Roma valuta le possibili cessioni di quei calciatori che non sono considerati centrali per il nuovo progetto tecnico. In uno scenario destinato ad andare incontro a rapidi cambiamenti, ad esempio, la permanenza di Dovbyk e Pellegrini nella Capitale non è affatto scontata, anzi. In un modo o nell’altro, le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive.

Calciomercato Roma, da Pellegrini a Dovbyk: così cambia tutto

Da un lato l’attaccante ucraino che continua a far gola soprattutto in Premier League e in Liga ma per il quale, almeno allo stato attuale dell’arte, mancano offerte concrete sul tavolo. Dall’altra il centrocampista giallorosso che, a meno di un anno dalla scadenza del contratto, è stato sondato sia dal West Ham che dal Tottenham. Due destini in un certo senso intrecciati; fili che non è escluso che portino ad un’unica destinazione.

Stando a quanto riferito da Zafergazetesi, infatti, dopo i contatti indiretti dei giorni scorsi, il Besiktas sarebbe intenzionato a ritornare alla carica per l’ex attaccante del Girona. In questo senso, un ruolo importante per riuscire a mettere sul piatto una proposta da circa 30 milioni di euro dovrebbe essere rappresentato dagli sponsor, l’aiuto dei quali permetterebbe al club turco di presentarsi dalle parti della Roma con un’offerta allettante. Ricordiamo, però, come la Roma valuti il suo bomber non meno di 35 milioni.

Con l’obiettivo di ricucire il gap rispetto al Fenerbahçe e al Galatasaray, i bianconeri di Turchia puntano poi a rinforzare anche il centrocampo. Ed ecco che la Roma viene tirata nuovamente in ballo dal momento che, secondo Ekrem Konur, il Besiktas avrebbe lanciato segnali di apprezzamento importanti all’indirizzo di Lorenzo Pellegrini. Che questo gradimento possa portare ad imbastire una vera e propria trattativa; sta di fatto che la doppia traccia Roma-Istanbul si prospetta piuttosto caldo.