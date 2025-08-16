Roma, grave infortunio UFFICIALE: l’affare è già saltato

Il comunicato diffuso dal club orienta in maniera decisiva i prossimi obiettivi sul mercato: non possono fare altrimenti

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo week-end. Con l’obiettivo di collaudare i nuovi acquisti oliando i meccanismi, le varie squadre sono impegnate nelle ultime amichevoli: l’inizio della stagione è ormai alla porte.

Certo, con la finestra estiva di calciomercato ancora aperta sarà sempre possibile per i direttori sportivi apportare delle modifiche last minute, mettendo una pezza alle varie emergenze che potranno materializzarsi. Le richieste di mercato dei vari allenatori, del resto, rappresentano già una traccia importante da seguire. Ne sa qualcosa la Roma che, chiamata ad esaudire le richieste avanzate da Gasperini, sta spingendo per chiudere il doppio colpo sugli esterni Bailey-Sancho.

Tuttavia, sono anche altre le zone del campo monitorate da vicino da Massara e da tutta l’area tecnica. In un ventaglio di nomi molto più ampio, ad esempio, era finito in orbita giallorossa anche il profilo di Suslov che, però, ha riportato un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per diversi mesi.

Serie A, infortunio UFFICIALE: rottura del crociato

Come riportato dall’Hellas Verona con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il centrocampista slovacco ha riportato un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una vera e propria tegola per Zanetti che si ritroverà senza uno dei calciatori più tecnici della rosa per buona parte della stagione.

Come si legge nella nota alla quale abbiamo fatto riferimento, Suslov si sottoporrà all’operazione nel più breve tempo possibile e gli annessi tempi di recupero saranno chiaramente legati all’evoluzione del quadro clinico. Di seguito il comunicato: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov al termine dell’allenamento di ieri ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto; i tempi di guarigione saranno quantificabile in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo”.

L’area tecnica gialloblu dovrà dunque reagire all’infortunio accorso a Suslov ritornando sul mercato dei centrocampisti. Ricordiamo che nelle scorse l’Hellas aveva chiuso per la cessione di Tchatchoua al Nottingham Forest; staremo a vedere come tutto questo potrà ripercuotersi in chiave mercato.