Calciomercato Roma, l’accordo chiude il cerchio: Juve all’incasso

L’effetto domino è immediata e coinvolge sia i giallorossi che i bianconeri: la scelta è stata fatta

Sono diverse le tracce di mercato seguite con particolare interesse dalla Roma. Sugli esterni, ad esempio, dove il profilo più vicino è quello di Bailey per il quale le parti stanno ormai limando soltanto gli ultimi dettagli; il tutto mentre i giallorossi si aspettano una risposta definitiva da Jadon Sancho che non ha ancora sciolto le riserve.

Benché siano queste le priorità messe a fuoco da Massara, nel corso dei prossimi giorni i capitolini batteranno anche altre tracce: a tal proposito, uno dei reparti da attenzione sarà sicuramente la mediana. In quest’ottica il futuro di Manu Koné contribuirà a far pendere l’ago della bilancia in un senso o nell’altro. Qualora il jolly francese dovesse continuare la sua esperienza all’ombra del Colosseo, si prevede un solo innesto a centrocampo a patto di sbloccare le tante cessioni cerchiate in rosso. In caso di partenza dell’ex Borussia Mönchengladbach, scenario al quale Gasperini non ha affatto chiuso, gli acquisti dovrebbero essere due.

Tra i nomi accostati in tempi e in modi diversi ai capitolini, non è un mistero, vanno menzionati anche i profili di Florentino Luis di proprietà del Benfica, per il quale in realtà i dialoghi non sono mai stati approfonditi, e Kessié, in odore di addio all’Al-Ahli e in cerca di una nuova stimolante esperienza.

Calciomercato Roma, intreccio con la Juve in mediana: l’accordo mette in moto la giostra

I due centrocampisti – per i quali anche la Juventus ha sondato il terreno senza affondare il colpo almeno per il momento – sono ora finiti al centro di un interessante domino di mercato. Come detto, l’esperienza di Kessié in Arabia potrebbe giungere presto al capolinea. Rispetto a qualche settimana fa, quando una sua partenza sembrava configurarsi come un’ipotesi prematura, negli ultimi giorni diversi aspetti sono cambiati.

A cominciare dalla posizione dell’Al-Ahli che si sta già cautelando in caso di partenza della mezzala ivoriana. Come raccontato da Gianluigi Longari, un nome che intriga il club saudita è proprio Florentino Luis, tra i profili monitorati con più attenzione per il centrocampo. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, però, sarebbe un’altra la trattativa del momento.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, l’Al-Ahli avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Monaco per l’arrivo di Denis Zakaria. L’ex centrocampista della Juventus, per il quale i bianconeri vantano una percentuale sulla rivendita che aggira sul 5%, è balzato in pole position nella lista dei desideri del club del Golfo. La fumata bianca, però, non è ancora dietro l’angolo perché nonostante l’intesa tra i club, il classe ’96 nativo di Genf non ha ancora presa una decisione definitiva sul suo futuro.

Ecco perché – come evidenziato da Fabrizio Romano – la trattativa è al momento ferma. Contestualmente, l’Al-Ahli ha provato a convincere la Juve offrendo ai bianconeri 25 milioni per Locatelli: no secco di Comolli. La partita, insomma, è più aperta che mai.