Calciomercato Roma, l’accordo chiude il cerchio: Juve all’incasso

L’effetto domino è immediata e coinvolge sia i giallorossi che i bianconeri: la scelta è stata fatta

Sono diverse le tracce di mercato seguite con particolare interesse dalla Roma. Sugli esterni, ad esempio, dove il profilo più vicino è quello di Bailey per il quale le parti stanno ormai limando soltanto gli ultimi dettagli; il tutto mentre i giallorossi si aspettano una risposta definitiva da Jadon Sancho che non ha ancora sciolto le riserve.

Igor Tudor, tecnico della Juventus
Calciomercato Roma, l'accordo chiude il cerchio: Juve all'incasso

Benché siano queste le priorità messe a fuoco da Massara, nel corso dei prossimi giorni i capitolini batteranno anche altre tracce: a tal proposito, uno dei reparti da attenzione sarà sicuramente la mediana. In quest’ottica il futuro di Manu Koné contribuirà a far pendere l’ago della bilancia in un senso o nell’altro. Qualora il jolly francese dovesse continuare la sua esperienza all’ombra del Colosseo, si prevede un solo innesto a centrocampo a patto di sbloccare le tante cessioni cerchiate in rosso. In caso di partenza dell’ex Borussia Mönchengladbach, scenario al quale Gasperini non ha affatto chiuso, gli acquisti dovrebbero essere due.

Tra i nomi accostati in tempi e in modi diversi ai capitolini, non è un mistero, vanno menzionati anche i profili di Florentino Luis di proprietà del Benfica, per il quale in realtà i dialoghi non sono mai stati approfonditi, e Kessié, in odore di addio all’Al-Ahli e in cerca di una nuova stimolante esperienza.

Calciomercato Roma, intreccio con la Juve in mediana: l’accordo mette in moto la giostra

I due centrocampisti – per i quali anche la Juventus ha sondato il terreno senza affondare il colpo almeno per il momento – sono ora finiti al centro di un interessante domino di mercato. Come detto, l’esperienza di Kessié in Arabia potrebbe giungere presto al capolinea. Rispetto a qualche settimana fa, quando una sua partenza sembrava configurarsi come un’ipotesi prematura, negli ultimi giorni diversi aspetti sono cambiati.

Kessié si riscalda prima del match
Kessié si riscalda prima del match

A cominciare dalla posizione dell’Al-Ahli che si sta già cautelando in caso di partenza della mezzala ivoriana. Come raccontato da Gianluigi Longari, un nome che intriga il club saudita è proprio Florentino Luis, tra i profili monitorati con più attenzione per il centrocampo. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, però, sarebbe un’altra la trattativa del momento.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, l’Al-Ahli avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Monaco per l’arrivo di Denis Zakaria. L’ex centrocampista della Juventus, per il quale i bianconeri vantano una percentuale sulla rivendita che aggira sul 5%, è balzato in pole position nella lista dei desideri del club del Golfo. La fumata bianca, però, non è ancora dietro l’angolo perché nonostante l’intesa tra i club, il classe ’96 nativo di Genf non ha ancora presa una decisione definitiva sul suo futuro.

Ecco perché – come evidenziato da Fabrizio Romano – la trattativa è al momento ferma. Contestualmente, l’Al-Ahli ha provato a convincere la Juve offrendo ai bianconeri 25 milioni per Locatelli: no secco di Comolli. La partita, insomma, è più aperta che mai.

