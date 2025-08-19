In prestito dal Milan: colpo di scena Roma

Gli intrecci di mercato tra rossoneri e giallorossi non si fermano di certo a Dovbyk: c’entra anche Conte

In un orizzonte ancora tutto da decifrare, la Roma sta provando a stringere i tempi per far quadrare il cerchio e soddisfare le richieste di Gasperini. A tal proposito, nel primo pomeriggio è atterrato Bailey: l’esterno giamaicano si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di legarsi ufficialmente ai giallorossi. Nel frattempo, sia pur sotto traccia, Massara non molla la presa neanche per Jadon Sancho che comunque non ha ancora sciolto le riserve sul futuro.

La ricerca di esterni offensivi sta scandendo come un metronomo le mosse di Massara, ma occhio alle sorprese. Nelle ultime ore è infatti trapelata dalla Germania la notizia dell’interessamento del Borussia Dortmund per Matias Soulé. Spia concreta, insomma, che qualcosa di importante potrebbe cambiare. Nel reparto avanzato, ma anche qualche metro più indietro. Rinforzata con l’arrivo di Wesley, la batteria di terzini continua ad essere sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica capitolina. A confermarlo – oltre alle indiscrezioni provenienti dalla Turchia riguardanti un interessamento del Besiktas per Celik – è anche lo scenario tratteggiato da Matteo Moretto in uno dei suoi ultimi video pubblicati su YouTube.

Calciomercato Roma, richiesta a sorpresa al Milan: lo scenario

Stando al giornalista di Relevo, infatti, ci sarebbe anche la Roma nel novero dei club che hanno chiesto al Milan Alex Jimenez con la formula del prestito. Le altre squadre a cui si è fatto riferimento sono Fiorentina, Lione e Siviglia, ma c’è di più.

Evidentemente prima di entrare nell’ordine di idee di piombare con decisione su Juanlu Sanchez, per il quale comunque non è stato ancora trovato l’accordo definitivo con il Siviglia, anche il Napoli ha valutato l’acquisto dell’esterno del Milan. Secondo Moretto, Manna sarebbe stato disposto a mettere sul piatto un’offerta da circa 25 milioni di euro per provare ad imprimere l’accelerata decisiva ad una trattativa che in realtà non ha mai preso piede per la volontà del Milan e del suo allenatore Massimiliano Allegri.

I rossoneri giudicano infatti il jolly spagnolo classe 2005 una pedina molto importante per il proprio scacchiere tattico e non hanno alcuna intenzione di privarsene a meno di offerte di un certo tipo. La richiesta in prestito del ragazzo fatta dai club sopra citati – tra cui la Roma stessa – difficilmente potrà scalfire questa posizione. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso.