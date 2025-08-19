Scambio con la Roma e addio Vlahovic: hanno già detto sì

La trattativa è sul punto di entrare nel vivo e regalare nuovi clamorosi colpi di scena: l’intreccio è clamoroso

Si prospettano ore calde, caldissime in casa Roma. A prescindere dall’evoluzione della trattativa Sancho, per il quale i giallorossi non sono affatto fuori dai giochi, Massara sta continuando a battere diverse piste. Un ruolo importante nel mosaico che i capitolini si apprestano a completare, però, sarà ricoperto in maniera inevitabile dalle cessioni.

Quella di Pellegrini, ad esempio, entrato nel mirino di diversi club di Premier League e sondato anche dalla Fiorentina, alla ricerca di un profilo con il quale completare il suo centrocampo, ma non solo. In un tavolo negoziale ancora molto magmatico, un altro tassello importante è rappresentato da Artem Dovbyk. La permanenza dell’attaccante ucraino non è affatto scontata e in caso di offerte da 30-35 milioni di euro l’ex Girona potrebbe seriamente fare le valigie.

I contatti esplorativi del Leeds, però, finora non hanno portato a sbocchi concreti: dopo aver definito l’acquisto a parametro zero di Calvert Lewin, il club inglese ha chiuso anche per Okafor. Il riferimento all’ex Napoli, però, permette di spostare il focus sulle manovre in attacco del Milan che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero convergere con le mosse in uscita del Milan.

Calciomercato Roma, incrocio con il Milan: scambio per il bomber

Secondo quanto riferito da Luca Bianchin, infatti, ci sarebbe anche Artem Dovbyk nella lista dei desideri del Milan per rinforzare l’attacco. Alla ricerca di un bomber forte fisicamente in grado di fungere da totem principale nel 3-5-2 di Allegri, i rossoneri non hanno ancora chiuso né per Hojlund – che resta il primo obiettivo – né per Vlahovic.

Secondo Bianchin, almeno per il momento non sarebbe decollata neanche la trattativa per l’attaccante ucraino per il quale, però, la Roma accetterebbe anche l’inserimento di una contropartita. Una situazione dunque da monitorare con attenzione anche perché nelle ultime sessioni di mercato il canale Milano-Roma si è spesso acceso negli ultimissimi giorni di mercato (si veda il maxi affare Saelemaekers-Abraham).

Ad ogni modo il calciatore cerchiato in rosso nei dossier di Tare è Hojlund: la mancata convocazione dell’ex Atalanta per United-Arsenal è stato molto più di un semplice segnale. Sull’attaccante danese – che finora non ha aperto all’ipotesi di tornare in Serie A – è però piombato con decisione anche il Napoli, alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Lukaku. Il valzer delle punte finalmente sta per partire.