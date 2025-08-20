Arriva al posto di Dovbyk, accordo raggiunto: la Roma chiude il cerchio

Sono ore assolutamente frenetiche per il ds Massara: l’ultimo valzer scrive definitivamente la parola fine

In un mosaico di tessere ancora tutto da comporre, la Roma non vuole farsi trovare impreparata e punta a definire quelle operazioni da tempo messo in cantiere. In attesa dell’ufficialità di Bailey, arrivato nella Capitale nella giornata di ieri, i giallorossi non mollano la presa per Sancho per il quale l’intesa con lo United è già stata trovata sulla base di una valutazione complessiva di 24 milioni di euro, ma non solo.

A giocare un ruolo decisivo nell’economia delle prossime mosse dei capitolini sarà sicuramente il futuro di Artem Dovbyk. Il bomber ucraino non è affatto considerato incedibile da Massara: sondato da Manna dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, l’ex Girona è stato accostato anche al Milan. Tare vuole infatti consegnare ad Allegri il ‘9’ tanto richiesto da Massimiliano Allegri da schierare nel 3-5-2 che il tecnico livornese sta cucendo addosso alla sua squadra. Il centravanti della Roma piace ma chiaramente non è l’unico profilo attenzionato dal ‘Diavolo’ che in cima ai suoi dossier ha messo in cima Hojlund e Dusan Vlahovic.

Calciomercato Roma, maxi intreccio con Dovbyk: ha già detto sì

A proposito dell’attaccante danese dei Red Devils, trapelano importanti aggiornamenti. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Milan e United potrebbero trovare la quadra definitiva intavolando l’operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato. L’intesa di massima tra i due club: il nodo era semmai legato alla volontà del ragazzo disposto a prendere in considerazione l’idea di lasciare Manchester solo a titolo definitivo.

Una soluzione di compromesso, insomma, che potrebbe accontentare tutti e regalare ad Allegri il nuovo centravanti. In un tavolo negoziale piuttosto frenetico, però, il Milan non ha abbandonato la pista che porta a Vlahovic, sebbene l’ingaggio del serbi continui ad essere un ostacolo. Ritornando alla Roma, in caso di partenza di Dovbyk, per il quale sondaggi esplorativi sono stati effettuati da alcuni club di Premier e Liga (Everton e Villarreal su tutti), Massara non molla la presa per Fabio Silva.

Dopo aver congelato un suo possibile approdo al Lipsia o al Borussia Dortmund, l’attaccante aspetterebbe una chiamata decisiva dalla Roma per accettare la corte del club giallorosso e mettersi subito a disposizione di Gasperini. Il Wolverhampton, però, non si discosta dalle richieste iniziale nell’ordine dei 15-20 milioni di euro. Per questo valzer delle punte ipnotico, in sostanza, le prossime ore rappresenteranno un autentico punto di non ritorno.