Lookman alla Juve, lo scambio accontenta tutti: capolavoro di Comolli

Clamoroso affare di mercato per i bianconeri che si fiondano sull’attaccante dell’Atalanta chiudendo il cerchio

A quattro giorni di distanza dall’esordio in campionato contro il Parma, la Juventus continua a ragionare in sede di calciomercato per sistemare un organico ancora piuttosto incompleto. La priorità in entrata – come noto – riguarda Randal Kolo Muani. Per l’attaccante francese Comolli ha ritoccato la prima offerta mettendo sul piatto 50 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto: i contatti delle prossime ore potrebbero contribuire a limare la distanza che ancora esiste tra domanda e offerta.

Il tutto indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic. Per il centravanti serbo non ci sono novità concrete delle ultime ore. Il Milan continua a monitorare l’evolversi della situazione ma da una posizione sorniona; dalla Premier non sono arrivati affondi concreti e il rischio per la Juve è che la cessione dell’ex Fiorentina possa non sbloccarsi anche nelle ultime ore di mercato.

Il capitolo cessioni resta però piuttosto ricco per i bianconeri: i passi avanti con il Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz potrebbe fare da preludio alla definitiva fumata bianca tra le parti attesa nelle prossime ore. Tuttavia, non possono essere escluse altre clamorose novità in entrata. E così, sia pur clamorosamente, chissà che non possa ritornare in auge una pista che i bianconeri avevano battuto in tempi e in modi diversi salvo poi virare su altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, bomba Lookman: “Inserimento di qualche contropartita tecnica”

Ci stiamo riferendo all’interessamento della Juventus per Lookman. L’attaccante dell’Atalanta, ritornato a Zingonia dopo aver trascorso in Portogallo alcuni giorni in attesa di novità sul suo futuro, non si allenerà con la prima squadra fino al due settembre. Una decisione presa dagli orobici per punire il comportamento del giocatore che ha puntato i piedi andando alla rottura definitiva con i nerazzurri dopo aver strappato l’accordo con l’Inter.

Marotta e Ausilio, però, al momento hanno altre priorità sul mercato e non hanno ritoccato al rialzo l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus fatta recapitare a Percassi nelle scorse settimane. Allo stato attuale dell’arte, la destinazione più probabile per Lookman è la Premier League visto che soprattutto l’Arsenal ha alzato il pressing, pur non mettendo sul piatto offerte concrete. Tuttavia, occhio alla Juventus. Intervenuto nel podcast ‘Fuori di Juve’ su Radio Bianconera, è stato l’intermediario e capo scouting Michele Fratini a suggerire uno scenario che, se confermato, avrebbe del clamoroso.

Di seguito uno stralcio dell’intervento di Fratini: “La Juve prenderà sicuramente Kolo Muani ma escludendo il francese c’è un altro calciatore nel mirino: Ademola Lookman. Il suo passaggio all’Atalanta è saltato e dunque occhio ai bianconeri che faranno uscite importanti incassando tra i 70 e gli 80 milioni e potrà puntare Lookman magari inserendo qualche contropartita tecnica“.