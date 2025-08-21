Lascia la Roma per la Juve: ha già detto sì

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare un possibile cessione alla Juventus.
La Roma di Gian Piero Gasperini esordirà ufficialmente nella nuova stagione sabato prossimo allo Stadio Olimpico contro il Bologna. I giallorossi, dunque, hanno di fronte a loro subito una gara molto complicata, vista la forza della squadra agli ordini di Vincenzo Italiano.
Ma queste ultime ore in casa Roma sono state contraddistinte dall’infortunio del nuovo arrivato Leon Bailey. Quest’ultimo ha infatti riportato nel suo primo allenamento con la squadra di Gian Piero Gasperini una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro.
Nel frattempo, ovviamente, a tenere banco tra le fila della Roma c’è anche il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento che, di fatto, riguarda la stessa Juventus.
Calciomercato Roma, un giocatore giallorosso è seguito dalla Juventus
Come riportato da Luca Momblano (giornalista e tra i massimi esperti del mondo della ‘Vecchia Signora’) a ‘Juventibus’, infatti, tra i giocatori che non dispiacciono ai dirigenti bianconeri bisogna inserire Devyne Rensch della Roma. Il club bianconero, dunque, potrebbe muoversi per il calciatore olandese classe 2003.
Ricordiamo che Devyne Rensch è arrivato lo scorso a gennaio dall’Ajax per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Il laterale, dopo le 18 presenze dell’anno scorso con la maglia della Roma, è stato confermato dai dirigenti del capitolini. Ma, ovviamente, una possiible offerta della Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola.