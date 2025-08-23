DIRETTA | Calciomercato Roma, dentro o fuori per Sancho: Pellegrini scaricato – Le news del 23 agosto

Massara è pronto a far saltare il banco: tutti i dettagli sulle indiscrezioni e le notizie di giornata, le ultimissime

Almeno per un paio d’ore le voci e le indiscrezioni sulle trattative ancora in divenire lasceranno spazio al campo, autentico giudice supremo. Tuttavia, benché il fischio di inizio di Roma-Bologna sia sempre più vicino, i giallorossi continuano a muoversi su diverse piste in sede di calciomercato. Sul fronte cessioni, con i possibili addii di Dovbyk e Pellegrini divenuti ormai temi bollenti, ma anche e soprattutto su quello legato alle entrate.

Attesa per Ziolkowski che continua a mettere la Roma in cima alla lista delle sue priorità; ore decisive per Sancho per il quale Massara non ha intenzione di aspettare in eterno, virata su Embolo. Il cerchio sta per chiudersi.

08:45 – Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Wolverhampton avrebbe cominciato ad ammorbidire le sue richieste per Fabio Silva: 20 milioni la richiesta dei Wolves, 15 milioni la proposta della Roma.

08:25 Questo il probabili undici titolare che scenderà in campo contro il Bologna dal 1′. AS ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, Mancini, Ndicka, Rensch, Cristante, Koné, Angelino, Soulé, El Aynaoui, Ferguson