Massara chiude col botto: 15 milioni e Gasp accontentato

Calciomercato Roma, 15 milioni solo per l’attacco: Massara chiude col botto per accontentare Gasperini.

L’inizio del campionato non è ancora bastato ad archiviare le questioni di calciomercato, ancora apertissime presso tante società, Roma inclusa. Come testimoniano le parole spese da Vincenzo Italiano dopo la sconfitta di ieri, la concomitanza di campagna acquisti e stagione calcistica genera non poche problematiche o grattacapi.

Ne sanno bene gli addetti ai lavori di Trigoria, spesso trovatosi a gestire situazioni in uscita proprio a campionato iniziato; al contempo, però, gli ultimi giorni di agosto possono rappresentare una possibilità di intervento sul gong, permettendo a dirigenze e società di imbattersi in interventi ben mirati.

A tal proposito, la partita di ieri ha sicuramente permesso di cogliere i principi di lavoro di Gasperini e intravedere buona parte delle sue idee e dell’impostazione che vorrà dare alla nascente squadra giallorossa, evidenziando altresì i limiti e le necessità ulteriori di intervenire sul mercato con operazioni ben ponderate. In modo sorridente e diplomatico, lo stesso tecnico ha nella serata di ieri lasciato intendere come ci siano ancora margini importanti di intervento, definendosi altresì contento della prestazione e della squadra attualmente a sua disposizione.

Caratteristiche della rosa e richieste ben specifiche del Gasp fanno capire bene, però, come il lavoro da fare per Massara e colleghi sia tutt’altro che da definirsi archiviato. Tra sostituti che allunghino una rosa che già ieri ha mostrato di avere una panchina non proprio copiosa ed elementi che aumentino le qualità e i jolly da mettere nelle mani del tecnico, ci si potrebbe attendere almeno una coppia di operazioni finali in questi ultimi giorni di agosto.

Calciomercato Roma, dall’attacco alla difesa: rush finale per Massara

Il tormentone, come noto, resta quello di Sancho, sul quale nella serata di ieri sia Massara che Gasperini hanno parlato in modo diretto e chiaro, sgonfiando facili entusiasmi sulla possibile riuscita della trattativa, ma senza cancellare le speranza finali di vedere un giocatore del suo calibro approdare nella Capitale. A fare il punto della situazione su mosse e contromosse finali da parte di Massara e colleghi sono le penne de La Gazzetta dello Sport, ricordando e implementando le informazioni sulle attuali situazioni di mercato aperte e seguite in quel di Trigoria.

All’indomani della notizia di Fabrizio Romano sui sondaggi per George del Chelsea, la Rosea parla nuovamente di Elmas e insiste altresì su un profilo circolato dalle ore tardo pomeridiane di ieri quale quello di Kostas Tsimikas, per il quale sono stati avviati dei contatti per una trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto con il Liverpool.

Nel frattempo, si lavora ancora alla pista Ziolkowski per chiudere con il Legia Varsavia: la distanza sarebbe stata ridotta, sebbene restino da definire dettagli sulla percentuale di rivendita. Il difensore polacco continua a volere solo la Roma, che intanto si muove ancora per l’attacco e ha individuato, su suggerimento di Gasperini, Embolo come jolly ideale per la zona offensiva. Il costo dello svizzero è di 15 milioni, con nuovi contatti previsti la prossima settimana, quando si proverà a trovare un’intesa per chiudere l’affare.