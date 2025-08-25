DIRETTA | Calciomercato Roma, Gasperini chiama l’ex: le notizie di lunedì 25 agosto

Calciomercato Roma, Gasperini chiama l’ex: ecco tutte le notizie di oggi sui giallorossi, in entrata e in uscita

Il conto alla rovescia è iniziato: manca esattamente una settimana alla fine della sessione estiva di calciomercato e la Roma nonostante l’ottimo avvio in Serie A con la vittoria per 1-0 ai danni del Bologna è ancora incompleta. Gasperini aspetta gli ultimi importanti ritocchi per fare rendere al meglio la sua macchina, e spetterà ora a Massara portare a termine le operazioni nei ruoli indicati.



08:33 – La Roma non molla Sancho. Oggi chiamata di Massara al giocatore. E arriva anche Dan Friedkin.



08.30 – Non si fermano le spese dei Friedkin con l’Everton: come riferisce TBR Football, infatti, il club di Liverpool avrebbe trovaro un accordo per Tyler Dibling. Il giocatore ha detto d no a Tottenham, Crystal Palace e Lipsia; affare da 42 milioni di euro più bonus.

08:15 – Gasperini vorrebbe chiamare Pessina, secondo La Gazzetta dello Sport. Il giocatore, che il tecnico ha avuto all’Atalanta, rimane in uscita dal Monza.

08.00 – Rimbalza da Footmercato il nome di Magassa in casa Atalanta: oltre ai club di Premier League, si segnalano anche i bergamaschi sul centrocampista accostato anche alla Roma in questo calciomercato.