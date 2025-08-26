Corto circuito Vlahovic e Roma: il Milan ha fatto saltare un altro accordo

Ad un certo punto sembrava essere un giocatore ad un passo dalla Roma. Mancavano solamente gli ultimi dettagli, ma lo abbiamo sempre capito, comunque, che si sarebbe trattato di una seconda scelta.

Il temporeggiamento di Sancho – anche oggi l’attaccante inglese non ha preso una decisione – ha costretto Massara ad aspettare una risposta, facendo raffreddare le piste alternative che avrebbero sicuramente portato a Gasperini quell’esterno offensivo che il tecnico ha richiesto sin dall’inizio del mercato. E che ha chiesto anche, senza nemmeno girarci troppo intorno, in queste settimane che hanno accompagnato l’avvio ufficiale della stagione. E questa situazione di standby, stando alle informazioni che sono state riportate da Rudy Galetti, hanno acceso i riflettori del Milan.

“Il Milan sta cercando di dirottare il passaggio di Fabio Silva al Borussia Dortmund, con l’attaccante ora visto come il loro principale obiettivo offensivo. L’accordo tra Harder e lo Sporting CP non è ancora stato finalizzato, come rivelato ieri, poiché i rossoneri stanno ora spingendo molto per avere il giocatore dei Wolves”.

Sì, parliamo proprio di quel Fabio Silva che è stato come ricordiamo tutti accostato alla squadra giallorossa con molta insistenza nelle ultime settimane e per il quale, è evidente, Massara non ha mai affondato il colpo del tutto altrimenti era già a Trigoria. E adesso ci sta pensando Allegri, che ha bisogno almeno di due attaccanti per la sua squadra e che ha chiesto al Milan uno sforzo sul mercato dopo aver incassato molti soldi con le cessioni estive.

E, in attesa di capire la decisione finale di Sancho – attesa in queste ore – e di capire anche quale sarà il futuro di George (Massara ha messo nel mirino anche l’esterno del Chelsea, ma si tratta sulla percentuale della futura rivendita), Fabio Silva potrebbe finire a Milanello alla corte di Allegri. Intrecci di mercato, come al solito.