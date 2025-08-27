DIRETTA | Calciomercato Roma, futuro da scrivere per Dybala: le notizie di mercoledì 27 agosto

Calciomercato Roma, Massara è a Londra per chiudere gli ultimi affari dei giallorossi ma i problemi non mancano

Il direttore sportivo della Roma Massara prosegue la sua spedizione a Londra per portare a Gasperini gli ultimi rinforzi richiesti prima della fine del calciomercato. Le possibilità di vedere Sancho in maglia giallorossa sono sempre di meno, e a questo punto il candidato numero uno per la fascia sinistra d’attacco è Tyrique George del Chelsea. Prosegue anche la trattativa per l’esterno sinistro Kōstas Tsimikas, ma il Liverpool dovrà venire incontro alla Roma per arrivare a un accordo. Intanto sui giornali si torna a parlare del futuro di Paulo Dybala.

La sessione estiva di calciomercato sta volgendo al termine: di seguito trovate tutti gli ultimi aggiornamenti, ora per ora, con tutte le notizie più importanti.

09.45 – La Roma è molto vicina a George del Chelsea, stando alle ultime informazioni. Potrebbe essere oggi la giornata di chiusura con i Blues.

09.04 – Torna in gruppo, oggi, Lorenzo Pellegrini. E potrebbe essere la prima volta dall’inizio della stagione. Sul futuro, invece, nessuna novità al momento. Si cerca una sistemazione per quello che ormai si può considerare l’ex capitano della Roma. Su di lui ci sarebbe il West Ham, secondo il Cds, ma Pellegrini preferirebbe rimanere in A, quindi è in attesa di qualche chiamata da parte del nostro campionato.

08.32 – Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. Secondo Il Messaggero in edicola, se il rischio che possa andare via ora è pari allo zero, per quanto riguarda il rinnovo del contratto la partita è ancora tutta da giocare: Inter Miami e Boca Juniors sono due possibilità, ma a differenza di Pellegrini la Roma è aperta a proseguire il rapporto a patto che la Joya accetti di ridurre il suo ingaggio.



08.20 – Contatti continui tra le dirigenze di Roma e Milan. Se lo scambio tra Dovbyk e Gimenez resta al momento soltanto una suggestione, riprende quota l’affare Jimenez: l’esterno è fuori dai progetti di Allegri ma c’è da battere la concorrenza del Como, secondo quanto riportato da Matteo Moretto.