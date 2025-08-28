DIRETTA Calciomercato Roma: incrocio Dovbyk-Vlahovic e via libera Tsimikas | Le news del 28 agosto

A due giorni dalla sfida contro il Pisa, Massara è al lavoro per regalare almeno altri tre rinforzi a Gasperini
Chiusa, almeno per ora, la telenovela Sancho, la Roma si divide tra la preparazione della sfida contro il Pisa e la definizione delle ultime strategie di calciomercato. Nella giornata di ieri, a Trigoria, c’è stato un vertice tra Gasperini, Massara e la proprietà per tracciare una volta per tutte le line guida da seguire in questi ultimi quattro giorni di mercato. Da Dovbyk a Baldanzi, passando da Tsimikas all’attaccante esterno, ecco le news di giovedì 28 agosto.
08:40 – 25 milioni di euro: questa l’offerta che, secondo Tuttosport, il Milan avrebbe messo sul tavolo negoziale con la Juve per Dusan Vlahovic. Il serbo, però, non ha ancora aperto con convinzione alla destinazione.
08:37 – Piovono conferme sull’apertura del Liverpool al prestito secco per Tsimikas: la trattativa tra i Reds e la Roma è allo stato avanzato, secondo Filippo Biafora.
08:35 – Secondo Alessandro Jacobone, ci sarebbe la possibilità di uno scambio di prestiti tra Alex Jimenez e Dovbyk.
08:25 – Come riferisce il ‘Corriere della Sera’, l’affare tra Roma e Chelsea per George procede. Distanza non ampia tra le parti con i londinesi che chiedono 20 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita per cedere l’esterno.