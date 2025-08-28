Scambio tra Dovbyk e Gimenez: la posizione di Milan e Roma | ASRL

Come l’anno scorso, rossoneri e giallorossi stanno studiando un’operazione last minute per sistemare le rose

Mancano solamente quattro giorni alla fine del calciomercato estivo, ma quasi tutte le big del campionato di Serie A sono ancora un cantiere aperto. Ricca di telenovele e di rifiuti dal sapore quasi favolistico, l’estate giallorossa deve ancora regalare gli acuti finali di una campagna trasferimenti a dir poco travagliata. Entro il 1 settembre, Frederic Massara proverà a regalare alla Roma almeno altri tre acquisti, ma anche sul fronte cessioni ci sarà molto movimento.

Sfumata, a meno di clamorosi ripensamenti, la trattativa Sancho, Gian Piero Gasperini attende l’arrivo di un altro attaccante esterno (George o chi per lui), di un vice Angelino (Tsimikas spinge per trasferirsi nella capitale) e di un rinforzo a centrocampo. In difesa, nella giornata di domani è atteso a Roma Ziolkowski, ma anche nel ruolo di centravanti potrebbero esserci degli scossoni last minute.

Scambio Dovbyk-Gimenez: come stanno le cose

Artem Dovbyk, non è un mistero, non incarna il prototipo ideale per le idee tecnico-tattiche di Gasp e già da settimane la dirigenza romanista si è messa in ascolto di eventuali offerte. Raffreddatasi la pista Villarreal, le informazioni in possesso di Asromalive.it confermano che Milan e Roma stanno ragionando su un’operazione lasti minute, molto simile a quella dello scorso anno che ha portato Abraham all’ombra della Madonnina e Saelemaekers sulle rive del biondo Tevere.

I due club stanno ragionando sulla possibilità di uno scambio tra l’attaccante ucraino e Santiago Gimenez, che sin qui ha sempre ribadito di voler rimanere in rossonero. Entrambi i giocatori vengono valutati attorno ai 30 milioni di euro, ma l’ipotesi più percorribile resta anche questa volta quella di uno scambio di prestiti. Il club rossonero ha appena raggiunto l’accordo per l’acquisto di Nkunku a circa 40 milioni, bonus inclusi.

Massimiliano Allegri, tuttavia, ha chiesto anche l’arrivo di un centravanti classico e ha da tempo fatto il nome di Dusan Vlahovic come principale obiettivo. Complici gli elevati costi salariali, il club rossonero non ha sin qui dato il via libera definitivo all’acquisto dalla Juventus. Qualora il veto rossonero sul serbo dovesse perdurare, Dovbyk rappresenterebbe la prima e più concreta alternativa, come testimoniano anche i colloqui già iniziati sull’asse Roma-Milano.