Chiesa alla Roma, Massara si gioca il bonus: affare al fotofinish

L’esterno offensivo del Liverpool continua a far capolino nei dossier giallorossi: la chiave con cui far saltare il banco

Tra i tanti i nomi in sordina di cui si sta continuando a parlare benché una vera e propria trattativa con il club d’appartenenza non sia ancora cominciata c’è sicuramente il profilo di Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool, a segno al suo esordio stagionale in Premier League, sta provando a ritagliarsi minutaggio e fiducia da parte del suo allenatore Slot. La concorrenza, però, resta una tematica impossibile da non prendere in considerazione.

Benché il ragazzo in tempi e in modi diversi abbia fatto trapelare la sua intenzione di continuare la sua avventura all’ombra della Kop, un ribaltone last minute non è affatto da escludere. La condizione necessaria (ma non sufficiente) resta sempre la stessa: l’apertura del Liverpool alla formula del prestito in maniera tale da ammortizzare – eventualmente – l’ingaggio del figlio d’arte. Difficile trovare l’incastro a poche ore dal gong definitivo; tuttavia, sotto traccia, i club italiani non hanno mai smesso di battere una pista affascinante sotto tanti punti di vista.

Chiesa, Salah, Gakpo, Wirtz ed Etikite: definire scintillante la batteria di esterni/trequartisti su cui potrà contare Slot in questa stagione è solo ed esclusivamente un eufemismo. L’ex attaccante della Juventus non può non saperlo, così come ha già potuto memorizzare i segnali di apprezzamento che diversi club italiani hanno continuato a mandargli.

Calciomercato Roma, non tramonta l’idea Chiesa: le ultime

Dal Milan al Napoli, passando per l’Inter e nuovamente la Roma: la lista delle squadre che hanno quantomeno provato a cercare di riportare in Serie A Federico Chiesa è piuttosto nutrita. Come riferito da ‘Il Messaggero’, ad esempio, Massara sarebbe ritornato a chiedere informazioni per capire la fattibilità di un’operazione economicamente non impossibile.

Pur non avendo ancora svelato le sue carte, la Roma potrebbe decidere di affondare il colpo per il classe ’97 qualora non dovesse riuscire ad arrivare agli altri esterni cerchiati in rosso nella propria lista dei desideri (George e Sancho su tutti). Più nello specifico, il piano dei capitolini sarebbe quello di intavolare una trattativa ad una cifra sicuramente inferiore ai 20 milioni chiesti dal Liverpool, ma resa appetibile dall’inserimento di alcuni bonus.

Sogno, suggestione, pazza idea di fine mercato? Saranno le prossime ore a fugare ogni dubbio, fermo restando che ora come ora il nome in cima ai dossier della Roma è quello di George: il pressing per il jolly offensivo del Chelsea è costante al punto che i giallorossi hanno aperto ormai da giorni all’ipotesi di un affare a titolo definitivo. Ma la suggestione Chiesa resta lì, impossibile da bypassare fino alla chiusura del mercato…