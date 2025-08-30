Scambio tra Dovbyk e Gimenez: spunta Simone Inzaghi

Sullo scambio tra Dovbyk e Gimenez, di fatto, bisogna segnalare ‘l’inserimento’ di Simone Inzaghi.

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo aver vinto la prima giornata di campionato contro il Bologna, è attesa dalla gara di questa sera in trasferta contro il Pisa di Alberto Gilardino. Nel frattempo, però, in casa giallorossa sotto la luce dei riflettori c’è anche il calciomercato.

Dopo l’accordo per l’arrivo di Tsimikas, infatti, la trattativa più calda è sicuramente quella con il Milan per lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Confermata, tra l’altro, in diretta dallo stesso Igli Tare prima della gara tra i rossoneri ed il Lecce di Eusebio Di Francesco, poi terminata 0-2 per gli uomini di Massimiliano Allegri.

Lo stesso Artem Dovbyk avrebbe già detto sì a questo scambio. Anche Santiago Gimenez, dopo un iniziale tentennamento, starebbe dando il suo consenso a questa operazione di calciomercato. Tuttavia, oltre a questa trattativa, Milan e Roma sono state accomunate tra di loro anche per un altro attaccante.

Calciomercato Roma, l’Al Hilal di Simone Inzaghi spunta nello scambio Dovbyk-Gimenez: ecco come

Come riportato su X da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, Aleksandar Mitrovic è pronto a salutare l’Al Hilal di Simone Inzaghi. L’attaccante serbo, di fatto, sarebbe stato offerto sia al Milan che alla Roma.

Per entrambe le squadre, però, Aleksandar Mitrovic non risulta un obiettivo principale di calciomercato. Nelle prossime ore, dunque, si attendono delle novità importanti sul fronte dello scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez (andato anche a segno nella gara di ieri contro il Lecce).