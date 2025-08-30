Voti Pisa-Roma 0-1: magia Soulé e una bocciatura clamorosa

Voti Pisa-Roma 0-1: giallorossi a punteggio pieno. Un altro uno a zero dopo quello contro il Bologna. Stavolta decide Soulé

Vince la Roma. E rimane a punteggio pieno. Uno a zero, così come era successo contro il Bologna. Stavolta non decide Wesley, ma lo fa Soulé, all’inizio del secondo tempo. Una vittoria meritata, senza mai correre chissà quali rischi.

E adesso, in attesa di qualche aiuto dal mercato, ne ha parlato Massara prima del match – Gasperini se ne va alla sosta con due vittorie pesantissime senza nemmeno prendere gol. Un segnale di una squadra compatta che come detto rischia davvero poco.

Voti Pisa-Roma, bocciatura totale Dovbyk

Primo tempo complicato per la Roma. Il Pisa si difende con ordine e i giallorossi non trovano spazio. Ferguson parte bene, poi perde qualche pallone di troppo e allora la squadra di Gasperini non trova la profondità. E infatti, per dare un senso al secondo tempo, il tecnico manda in campo subito Dybala al posto di El Shaarawy che si è visto in panchina con una fasciatura alla caviglia.

A inizio ripresa subito il gol, con Soulé, che chiude la giocata di Dybala prima e di Ferguson dopo, che apparecchia per l’argentino che fulmina Semper. Il Pisa accusa il colpo, è evidente. Soulé segna ancora ma il gol viene tolto per un tocco di mano proprio nel momento dello stop prima del sinistro decisivo. La Roma rimane viva, non abbassa mai il proprio baricentro e cerca di chiuderla. Rischia solamente nel finale, ma Svilar deve solamente compiere due parate, nemmeno troppe complicate, su Stengs e Cuadrado.

Roma – Svilar 7; Hermoso 6,5 (82′ Celik sv), Mancini 6,5, Ndicka 6,5; Wesley 6, Cristante 6, Koné 7,5, Angeliño 6 (90′ Rensch sv); Soulé 7,5 (90′ El Aynaoui sv), El Shaarawy 5,5 (46′ Dybala 7); Ferguson 6,5 (73′ Dovbyk 4).