DIRETTA | Calciomercato Roma, non solo lo scambio: ecco il nuovo bomber – Le news del 31 agosto

Sia in entrata che in uscita la Roma è chiamata ad un vero e proprio tour de force in queste ultime ore di calciomercato: tutti gli aggiornamenti

Dovbyk sì, Dovbyk nì, Dovbyk forse. In questo ventaglio di dubbi amletici ancora tutti da dipanare si muovono gli orizzonti di mercato di una Roma che ha ancora molto da fare per completare l’organico. La trattativa per il possibile scambio tra il centravanti ucraino e Gimenez – benché non sia ancora decollata – non va esclusa in toto.

Capitolo esterni: proseguono i contatti con il Chelsea per George ma nelle ultime ore, come confermato anche da Di Vaio, è ritornata in auge anche la pista Dominguez. Per Pellegrini, infine, mancano offerte concrete. Di seguito tutte le notizie e indiscrezioni di giornata:

08:35 – Florentino Luis al Burnley: trattativa definita che sarà ufficializzata a stretto giro di posta. Dal canto suo, la Roma non ha mai affondato il colpo per il centrocampista attualmente in forza al Benfica.

08:25 – Come evidenziato da ‘Il Tempo’, l’ipotesi Pinamonti-Roma resta al momento solo un’idea. Staremo a vedere se ci saranno nuovi sviluppi nel corso delle prossime ore.