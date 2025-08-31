Scambio tra Roma e Milan: il sì segna la svolta

Per la Roma di Gasperini e per il Milan di Allegri bisogna segnalare una svolta davvero importante.

Missione compiuta dalla Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, infatti, sono riusciti a restare a punteggio pieno, visto che hanno battuto ieri il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino. I capitolini, dopo anche qualche sofferenza, hanno ottenuto i tre punti con il gol siglato da Matias Soulé.

Archiviata la gara contro il Pisa, dunque, la Roma tornerà in campo tra due settimane. Dopo la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, dunque, gli uomini di Gian Piero Gasperini ospiteranno il Torino di Marco Baroni. Nel frattempo, però, in casa giallorossa è tempo di chiudere le ultime trattative di questa sessione estiva di calciomercato.

L’asse sicuramente più intenso di queste ultime ore è sicuramente quello con il Milan di Massimiliano Allegri. Con il club rossonero, di fatto, la Roma potrebbe compiere uno scambio davvero importante. Proprio su quest’ultima ipotesi bisogna segnalare un’importantissima svolta.

Calciomercato Roma, svolta per lo scambio con il Milan: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Santiago Gimenez è pronto a salutare il Milan. Il centravanti messicano è pronto ad ascoltare l’offerta della Roma per dare poi il via ad uno scambio con Artem Dovbyk.

L’ex attaccante del Girona, dal canto suo, ha già detto sì al Milan. Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle grosse novità su questa possibilità di scambio che sarà solo di prestiti. Il club rossonero ed il Milan, visto che il mercato chiude domani alle 20.00, non hanno infatti il tempo di imbastire un doppio trasferimento a titolo definitivo.