Non solo Dovbyk-Gimenez: un altro ‘scambio’ ribalta Milan e Roma

Tante le traiettorie di mercato che toccano direttamente e indirettamente giallorossi e rossoneri. Tutti i nomi sul tavolo

Il reparto sul quale si stanno concentrando le attenzioni in entrata della Roma in queste ultime battute della sessione estiva di calciomercato è sicuramente l’attacco. Oltre a valutare la fattibilità di uno scambio con il Milan Dovbyk-Gimenez (smentito solo a parole da Massara), i giallorossi valutano anche nuove soluzioni.

Discorso – quest’ultimo – che non può non abbracciare anche l’effetto domino riguardante la batteria di esterni offensivi. Con Sancho che non ha ancora aperto con convinzione alla proposta messa sul piatto dalla Roma e con il Chelsea che non ha alcuna intenzione di fare sconti per George, nelle ultime ore ha ripreso sensibilmente quota la pista che porta a Dominguez del Bologna.

Ritornando al discorso centravanti, invece, gli intrecci tra il Milan e la Roma non si fermano di certo all’ipotesi di scambio sopra menzionata. Sia i rossoneri che i giallorossi, infatti, si sono recentemente informati anche su Brobbey sul quale è comunque forte il pressing del Rennes. Ma non è finito qui.

Calciomercato Roma e Milan, maxi intreccio dalla Francia: ecco cosa sta succedendo

Un altro profilo sul quale stanno convergendo le attenzioni dei due club è infatti quello di Embolo. L’attaccante elvetico – ormai in rotta di collisione con il Monaco – si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. In tal senso, secondo quanto riferito da footmercato.net, per Embolo nelle ultime ore sarebbe riemersa con una certa enfasi la candidatura dell’onnipresente Rennes.

Alla ricerca di un nuovo bomber al quale consegnare le redini del proprio attacco, i rossoneri di Francia hanno dunque messo nel mirino due nomi sui quali anche il Milan e la Roma stanno ragionando. Oltre alla tentazione Brobbey, per il quale manca ancora l’accordo definitivo con l’Ajax, il Rennes starebbe quindi valutando con estrema attenzione la fattibilità di un prepotente inserimento proprio per Embolo il cui futuro resta un rebus tutto da sciogliere. La fonte transalpina sopra citata, però, specifica come per il bomber resti forte l’interesse della Roma che sta monitorando il da farsi.

In tal senso, l’agenda di Loïc Désiré si prospetta assolutamente fitta di impegni: gli incroci con le italiane per chiudere il restyling dell’attacco sono dietro l’angolo. Roma e Milan saranno obbligate e rivolgere altrove i propri fari?