Vlahovic al posto di Dovbyk: lo scambio è già storia

Calciomercato Roma, la situazione che avrebbe potuto cambiare tutto. Dal Milan alla Juventus, l’intreccio è clamoroso

Ultime ore di mercato e tutte le squadre sono alla ricerca del colpo perfetto. Quello giusto, last-minute. Certo, la Roma è in ritardo e lo sappiamo e, secondo le ultime informazioni riportate da Fabrizio Romano, anche il colpo George al momento è congelato: manca l’accordo con il Chelsea.

Terrà banco fino alle ultime ore, dentro Trigoria, la situazione che porterebbe allo scambio Dovbyk-Gimenez. I due attaccanti potrebbero anche rimanere dove sono al momento – ed è questa la situazione più probabile – però le parti continueranno a parlare fin quando ci sarà il tempo materiale per imbastire anche nei documenti l’operazione. Complicata, come detto fin dalle prime ore di questa mattina. Ma non del tutto impossibile. Se le parti vogliono allora le cose si possono fare.

Calciomercato Roma, l’intreccio con Milan e Juventus

Il Milan vorrebbe cedere a tutti i costi Gimenez, a quanto pare. E non è la prima volta che i rossoneri cercano di regalarlo a qualcuno. Nel momento in cui Allegri ha chiesto Vlahovic infatti, Tare nei sondaggi fatti con la Juventus aveva messo in preventivo che i bianconeri potessero nel caso accettare il cartellino dell’attaccante che il Milan ha preso a gennaio. Ma la Juve non ha mai aperto a questa possibilità e ha chiesto solamente soldi per il cartellino del serbo. Anche per tale motivo l’operazione non è mai andata in porto.

Un retroscena che fa capire come il Milan vorrebbe cambiare la propria prima punta, una adatta alle caratteristiche di gioco di Allegri, cosa che non è Gimenez. Ecco perché si è passati a Dovbyk, ma al momento e se fino al momento non c’è stata l’apertura dell’attaccante per un passaggio in giallorosso, negli ultimi minuti le cose potrebbero cambiare. Sembrerebbe che la situazione si possa sbloccare, vale a dire che lo scambio con l’ucraino si possa fare. Una situazione da monitorare ora dopo ora, anzi minuto dopo minuto, perché potrebbe davvero succedere di tutto.