Dimissioni choc in Serie A: “Se ne pentirà”

Dimissioni choc in Serie A: dopo la chiusura del mercato la situazione è quella che sappiamo. Terremoto in vista. Cosa sta succedendo

Si è chiuso il calciomercato e dentro molti club, anzi dentro tutti i club, si fanno i bilanci di quello che è successo nel corso di questi mesi.

A dire il vero sono molte le società che non hanno fatto quello che avrebbero voluto i propri allenatori. Dalla Roma, ad esempio, con Gasperini che non si è ritrovato un attaccante esterno, al Milan, con Allegri che voleva Dovbyk, o Vlahovic, e invece rimarrà con Gimenez fino a gennaio, almeno. Insomma, situazioni di difficile interpretazione in tutte le big della Serie A e questo potrebbe anche portare ad un terremoto clamoroso. Ci concentriamo, ovviamente, su quello che potrebbe succedere dentro la Roma.

Dimissioni choc in Serie A: ecco la situazione dentro la Roma

A parlare, a fare un quadro questa mattina, ci ha pensato Ilario Di Giovambattista a Radio Radio Mattino, il programma che tratta i temi sportivi principali della giornata. Il giornalista ha detto questo.

“Io vi dico una cosa: se la Roma perde un professionista come Massara se ne pentirà, perché comunque è un signor professionista; un importante direttore sportivo che sa di calcio e conosce il calcio”. “Non è che se non è venuta un’ala, allora è tutto da buttare… poi ha provato anche Dominguez del Bologna… insomma hanno tentato diverse strade – ha continuato – ma se il Bologna ti chiede 30 milioni di euro per Dominguez è chiaro che non lo puoi comprare. È chiaro che se l’operazione Sancho costava alla fine quasi 90 milioni di euro, è chiaro che non lo puoi prendere. Ma credo che Gasperini sapesse queste cose”.

Insomma, un Massara comunque promosso, o almeno sufficiente, nel lavoro che ha fatto questa estate. A dire il vero anche Ranieri aveva annunciato una sessione di mercato con delle limitazioni importanti e così alla fine è stato. Chissà se sarà contento Gasperini. Qualcuno dice che c’è qualche crepa dentro Trigoria.