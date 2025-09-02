La Roma anticipa l’addio: scambio con la Juventus

Calciomercato Roma, i giallorossi anticipano l’addio: scambio con la Juventus già pronto per essere impostato. Ecco l’opzione immediata

Mercato chiuso. Ma le idee non vanno mai in vacanza. Soprattutto nelle società serie, quelle che pensano alle prossime finestre e dove migliorare la squadra.

Adesso sarà solamente il campo a parlare ma, gennaio, è sempre dietro l’angolo e quindi si pensa già al futuro. Soprattutto in casa Roma, dove Gasperini è uscito deluso da questa sessione di mercato perché non ha avuto quegli innesti che aveva cercato a Massara. Si parla di crepe tra i due, qualcosa che si è rotto, ma ovviamente non trapela niente di questo. Anzi, da Trigoria, viene fuori che secondo il club la squadra è migliore di quella vista lo scorso anno. Però qualcosa ci sarà da fare nei prossimi mesi e non pensiamo al mercato degli svincolati, vale a dire quegli uomini senza contratto che ancora potrebbero essere tesserati, ma di uomini che hanno il contratto in scadenza e che quindi potrebbero essere “sacrificati”.

Calciomercato Roma, scambio Pellegrini-McKennie: la situazione

Nella Roma come sappiamo Pellegrini è uno di questi: l’ormai ex capitano dei giallorossi saluterà sicuramente alla fine di questa stagione ma potrebbe succedere anche prima, magari a gennaio, a sei mesi da un addio a zero. E chissà, magari si potrebbe intavolare un’operazione con la Juventus che ha in rosa un giocatore accostato alla Roma in tempi non sospetti e che potrebbe fare al caso di Gasperini, vista la sua duttilità.

Parliamo di McKennie, anche lui a scadenza, che non rinnoverà con i piemontesi. Si è parlato come abbiamo letto tutti e come noi vi abbiamo riportato, della possibilità di un approdo nella Capitale, ma niente, non si è mosso da Torino. I bianconeri si sarebbero seduti al tavolo per 10-12 milioni di euro pur di cederlo adesso, ma nessuno si è presentato. E magari a gennaio si potrebbe anche pensare ad un viaggio diverso tra questi due calciatori: Pellegrini a Torino (con un occhio di riguardo sempre al Milan) e McKennie a Roma, per far sorridere Gasperini. O almeno si spera.

Ipotesi, suggestione: chiamatela come volete. Ma il calciomercato e lo sappiamo non va mai in vacanza. E i pensieri nemmeno.