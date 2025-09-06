Zidane nuovo allenatore: accordo clamoroso dopo l’esonero

Ecco Zizou per la panchina: la svolta sta consegnando l’ennesimo ribaltone, ecco cosa sta succedendo

Nonostante la stagione dei principali campionati non sia ancora entrata nel vivo, non sono poche le squadre che hanno provveduto o stanno valutando eventuali ribaltoni in panchina. Obiettivi auspicati e non centrati e nuove valutazioni in sede di calciomercato stanno già orientando non poche decisioni a sorprese.

E chissà che a beneficiare di questo magmatico status quo a livello internazionale non possa essere Zinedine Zidane. Dopo la fine della sua esperienza alla guida del Real Madrid, Zizou si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Benché diverse fonti francesi stiano continuando a ‘battere’ il tasto che vedrebbe Zidane sulla panchina dei ‘Galletti’ per il post Deschamps, non sembrano esserci accordi all’orizzonte con la Federazione francese a partire dal 2026. Una testimonianza indiretta, almeno a livello di indiscrezioni di mercato, trapela dalla Turchia.

Esonero in panchina e via libera: hanno scelto Zinedine Zidane

Come riferito da Sabah, dopo il rifiuto di Spalletti alla prima proposta messa sul piatto, il Fenerbahçe avrebbe cominciato a vagliare anche la candidatura di Zidane. Sebbene non sia l’unico profilo finito nei dossier del presidente Ali Koc, quella dell’ex tecnico del Real Madrid rappresenterebbe una candidatura da tenere assolutamente in considerazione.

A tal proposito, andando ben al di là dei primi sondaggi esplorativi, i gialloblu di Istanbul avrebbero incassato l’apertura di massima da parte dell’allenatore francese che oltre ad imprimere il via libera all’operazione, avrebbe anche raggiunto l’accordo preliminare con il Fenerbahçe. Un’inversione di tendenza che, se confermata, avrebbe assolutamente del clamoroso e suggellerebbe con un vero e proprio colpo di scena la telenovela legata all’erede di José Mourinho.

In tal senso, la fonte sopracitata si spinge oltre rivelando come, una volta formalizzati con tanto di nero su bianco gli accordi in termini di ingaggio, Zidane potrebbe volare alla volta della Turchia in tempi relativamente brevi. Ad ogni, benché i vertici dirigenziali del ‘Fener’ stiano spingendo per un profilo di ampio respiro a livello internazionale, non è affatto da trascurare neanche la candidatura di Ismail Kartal che avrebbe già avuto un summit con Hamdi Akın, vicepresidente del club turco. In un modo o nell’altro, la chiusura del cerchio non sembra poi essere così lontana.