Dovbyk via a gennaio, niente scambio: il blitz sblocca la Roma

Il futuro dell’attaccante ucraino rappresenta una delle chiavi delle prossime mosse di mercato dei giallorossi. Lo scenario

Tra i temi affrontati da Gasperini nella sua intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, quello legato al rilancio di Artem Dovbyk non è parso assolutamente secondario. Sebbene allo stato attuale della situazione parta indietro nelle gerarchie rispetto ad Evan Ferguson, visti i tanti impegni stagionali l’ex bomber del Girona avrà tempo e modo di ritagliarsi i suoi spazi.

Alla fine lo scambio che avrebbe dovuto portare il classe ’97 a vestire la maglia del Milan nello scambio con ‘El Bebote Gimenez’ non si è concretizzato. Oltre alla formula della trattativa, a fare la differenza è stata soprattutto la volontà dell’attaccante messicano che dopo aver lanciato segnali di apertura all’ipotesi Roma, è poi ritornato sui suoi passi. Pochi giorni prima che si aprisse il filo diretto con i rossoneri, Dovbyk era stato comunque sondato da diversi club di Premier League e non solo.

Oltre al Villarreal – che ha poi deciso di virare su altri tipi di obiettivi – ad effettuare sondaggi esplorativi per l’attaccante della Roma sono stati anche Leeds e Newcastle che alla fine, però, non hanno affondato il colpo.

Calciomercato Roma, la Premier League non ha smesso di tentare Dovbyk

In vista del mercato di gennaio, però, non sono affatto esclusi nuovi interessanti colpi di scena. Come riferito dal portale Ontheminute.com, sia i Whites che i Magpies non hanno chiuso la porta all’idea di portare in Premier League il centravanti della Roma.

Benché al momento non risultino contatti concreti e non sia stato trovato alcun tipo di accordo con il giocatore, si tratta di due piste da monitorare con attenzione perché foriere di possibili sviluppi. Del resto, se non si dovessero sbloccare situazioni di un certo tipo in Serie A, nel medio periodo potrebbe essere proprio la Premier il campionato più ‘quotato’ per Dovbyk.

Ad ogni modo, l’obiettivo prioritario per i giallorossi resta quello di rilanciare sotto tutti i punti di vista un calciatore che, come rivelato da Gasperini, sin dalla preparazione estiva sta continuando a lanciare messaggi concreti in allenamento. Certo, la concorrenza rappresentata da Ferguson è importante. Tuttavia, la Roma ha bisogno anche dei gol di Dovbyk per provare a centrare gli obiettivi stagionali. Al mercato ci sarà tempo e modo di pensare.