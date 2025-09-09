L’Inter lo soffia a Roma e Juve: hanno già detto sì

L’incrocio di mercato tra i nerazzurri e i giallorossi può rappresentare un autentico spartiacque: la svolta è ormai dietro l’angolo

Sebbene la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa solo da pochi giorni, gli addetti ai lavori sono già all’opera per rinforzare quei reparti da tempo sotto la lente di ingrandimento. Ne sa qualcosa la Roma che dalle cessioni da tempo cerchiate in rosso spera di ritagliarsi concreti spiragli di manovra in entrata.

Le prossime settimane, però, risulteranno decisive anche per imbastire i primi contatti destinati a prendere quota nel medio-lungo periodo. A quest’altezza il discorso si inerpica fino a considerare un reparto che in tempi brevi, a meno di clamorose occasioni, non sarà ‘toccato’ da Massara.

Tuttavia, i giallorossi non vogliono lasciare nulla di intentato e continueranno a scandagliare il terreno alla ricerca di occasioni che, se sfruttate, potrebbero aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Gasperini se non a gennaio, probabilmente in estate. In tal senso, un profilo che non è mai sparito realmente sparito dai radar giallorossi è quello di un difensore per il quale è ora forte l’interessamento dell’Inter.

Calciomercato Roma, ha stregato mezza Serie A: l’Inter spariglia le carte

Ci stiamo riferendo al difensore greco Konstantinos Koulierakis, di proprietà del Wolfsburg. Il difensore mancino classe 2003 si è messo in luce grazie a questi numeri che hanno fatto drizzare le antenne a non pochi club:

142 presenze , di cui 32 in Bundesliga

, di cui in Bundesliga 2470 minuti giocati in Bundesliga

giocati in Bundesliga Valutazione di 25 milioni di euro

di di euro Squadre interessate : Inter, Juventus, Milan e Roma

Posizione in campo : centrale difensivo o braccetto di sinistra

Non è comunque un nome nuovo per i taccuini della Roma. Soprattutto prima che il poliedrico jolly difensivo si trasferisse in Germania, l’ex Paok era stato sondato con una certa insistenza dai capitolini che però decisero di non affondare il colpo.

A distanza di un anno e mezzo, la quotazione di mercato di Koulierakis è drasticamente lievitata così come gli estimatori pronti a far saltare il banco. Come detto, l’interesse dell’Inter può essere il preludio di un affondo concreto dei nerazzurri per il ragazzo, a lungo corteggiato dal Milan nel 2023.

Nelle scorse settimane, però, ad effettuare i primi contatti è stata anche la Juventus, tutt’altro che indifferente alla forza fisica, la padronanza tecnica e al senso della posizione messi in mostra dal nativo di Chania. La sfida in salsa italiana, insomma, è più aperta che mai.