Diretta Roma: Gasperini presenta il Torino, nuova vita Pellegrini | Le notizie del 13 settembre

Diretta Roma, oggi vigilia della gara contro il Torino e c’è Gasperini in conferenza stampa. Nuova vita Pellegrini. Le notizie del 13 settembre

Alle 13:45 di oggi Gasperini torna a parlare in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino di domani. Gara che anticipa il derby in programma domenica prossima sempre alle 12:30.

Gasperini in panchina
Intanto arrivano delle notizie su Pellegrini e sul rinnovo. E Soulé cerca di abbattere l’ultimo tabù. Le notizie del 13 settembre

09:00 – Abbattere il tabù del gol all’Olimpico. Soulé è motivato e domani si vuole ripetere nella sfida contro il Toro dopo essere stato decisivo a Pisa.

08:40 – Nuova vita per Pellegrini: ecco qui tutti i dettagli sulla posizione in campo e sulla questione rinnovo di Lorenzo. 

08:00 – Oggi Gasperini in conferenza stampa presenterà la gara di domani contro il Torino. Alle 13:45 potrai seguire con noi LIVE le parole del tecnico da Trigoria.

